Vasárnap délután hatalmas lépést tett a bajnoki cím felé az AEK Athén, amely 1-0-s győzelmet aratott az Olympiakosz otthonában. A sikerből Varga Barnabás is kivette a részét, ugyanis 80 percet töltött a pályán, vezetőedzője pedig annak ellenéreis megdicsérte, hogy sem ő, sem csatártársa, Luka Jovics sem szerzett gólt.

Luka Jovics is megbízható teljesítmény nyújt Varga Barnabás mellett

Varga Barnabás a legjobbak közé sem került be

Ahogyan arra a Magyar Nemzet is felhívta a figyelmet, az AEK Athén már megszokottam a Varga-Jovics duónak szavaz bizalmat a kezdőcsapatokban, és ez az Olympiakosz elleni nagyon fontos bajnokin sem lehetett másképp. A Real Madrid korábbi szerb játékosa jelenleg kilenc góllal és egy gólpasszal viszi a 2026-os kanadai ponttáblázatot, míg a magyar támadó a második helyen érkezik hat találattal és két assziszttal.

A görög bajnokság hivatalos oldalán tett bejelentésből viszont kiderült, hogy mindkét támadó már nem férhetett be március legjobbjai közé, ugyanis a toronymagasan győztes Jovicson kívül nem szerepelt a listán AEK-játékos.

Jovics, aki márciusban három gólt szerzett, a szurkolók szavazatainak 53 százalékát húzta be, míg csapattársa, a görög sajtó által már többször megénekelt Varga a legjobb hétbe sem került be.

A magyar válogatott csatár a megadott hónapban két gólt és egy asszisztot jegyzett, a jelöléshez azonban ez is kevés volt.

A rangadó megnyerése az első feladat volt, csütörtökön pedig jön a következő, hiszen Vargáék a Rayo Vallecano ellen lépnek pályára a labdarúgó Konferencialiga negyeddöntőjének odavágóján, hogy aztán egy nagyobb pihenővel lejátszák a párharc második mérkőzését is.