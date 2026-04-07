Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Megválasztották március hónap legjobb játékosát Görögországban. A díjat Varga Barnabás csapattársa, Luka Jovics kapta meg, aki összességében hatalmas előnnyel hódította el a görög liga elismerését.

Vasárnap délután hatalmas lépést tett a bajnoki cím felé az AEK Athén, amely 1-0-s győzelmet aratott az Olympiakosz otthonában. A sikerből Varga Barnabás is kivette a részét, ugyanis 80 percet töltött a pályán, vezetőedzője pedig annak ellenéreis megdicsérte, hogy sem ő, sem csatártársa, Luka Jovics sem szerzett gólt.

Luka Jovics is megbízható teljesítmény nyújt Varga Barnabás mellett
Luka Jovics is megbízható teljesítmény nyújt Varga Barnabás mellett
Varga Barnabás a legjobbak közé sem került be

Ahogyan arra a Magyar Nemzet is felhívta a figyelmet, az AEK Athén már megszokottam a Varga-Jovics duónak szavaz bizalmat a kezdőcsapatokban, és ez az Olympiakosz elleni nagyon fontos bajnokin sem lehetett másképp. A Real Madrid korábbi szerb játékosa jelenleg kilenc góllal és egy gólpasszal viszi a 2026-os kanadai ponttáblázatot, míg a magyar támadó a második helyen érkezik hat találattal és két assziszttal. 

A görög bajnokság hivatalos oldalán tett bejelentésből viszont kiderült, hogy mindkét támadó már nem férhetett be március legjobbjai közé, ugyanis a toronymagasan győztes Jovicson kívül nem szerepelt a listán AEK-játékos.

Jovics, aki márciusban három gólt szerzett, a szurkolók szavazatainak 53 százalékát húzta be, míg csapattársa, a görög sajtó által már többször megénekelt Varga a legjobb hétbe sem került be.

A magyar válogatott csatár a megadott hónapban két gólt és egy asszisztot jegyzett, a jelöléshez azonban ez is kevés volt.

A rangadó megnyerése az első feladat volt, csütörtökön pedig jön a következő, hiszen Vargáék a Rayo Vallecano ellen lépnek pályára a labdarúgó Konferencialiga negyeddöntőjének odavágóján, hogy aztán egy nagyobb pihenővel lejátszák a párharc második mérkőzését is.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról