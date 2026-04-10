Varga Barnabás csapata remek előjelekkel készülhetett a Rayo Vallecano elleni madridi mérkőzésre. Az AEK Athén múlt hétvégén 1-0-ra megnyerte az Olympiakosz otthonában rendezett szuperrangadót, ezzel Marko Nikolcs csapata öt pontra növelte előnyét a görög bajnokság élén. A görögök már két nappal a meccs előtt Madridba utaztak, de ez sem segített, ugyanis Varga kapufája ellenére végül simán kikapott az AEK.
Továbbjtuthat még Varga Barnabás csapata?
„A visszavágón még megfordíthatjuk, de természetesen nehéz lesz. Amit ma láttam a pályán, a játék képe és az eredmény nem volt összhangban. Többet birtokoltuk a labdát, több lövésünk volt, több nagy helyzetünk is, de a döntő pillanatokban nagyon rosszul teljesítettünk. Már az első perctől könnyű hibákat követtünk el. Sok helyzetünk volt, mégsem szereztünk gólt. A végén pedig elvesztettük a labdát, és az ellenfél lecsapott a kipattanóra. Azt is el kell mondanom, hogy az ellenfél kapusa kulcspillanatokban nagyon jól védett. A második félidőben nyomtunk, helyzeteket alakítottunk ki, de a pálya csúszós volt, nem tudom hányszor estünk el. Nagyon balszerencsések voltunk. A sportban néha megérdemled a jót, néha a rosszat – ma a balszerencsét érdemeltük” – értékelt a meccs után a csapat edzője, Marko Nikolics, aki még így is hisz a továbbjutásban.
„Amit ma mutattunk, ha otthon, jó pályán és a szurkolóink előtt is meg tudjuk ismételni, akkor nyerni fogunk. Aztán meglátjuk, percről percre, hogy sikerül-e ledolgozni a hátrányt. Negyeddöntőben vagyunk, nincs mit veszítenünk. Teljes erőbedobással kell pályára lépnünk a visszavágón, és meg kell fordítanunk a párharcot” – mondta a szerb tréner.
Az AEK Athén ellen szól, hogy nem lehet majd ott a visszavágón Varga Barnabás csatártársa, Luka Jovics, ugyanakkor a görögök már 49 éve bemutattak egy ugyanilyen bravúrt már, igaz, akkor nem a Konferencia-liga volt a sorozat neve.
1977-ben az AEK a QPR csapatától 3–0-ra kikapott Londonban az UEFA-kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén, de a visszavágón történelmet írt. A görögök hazai pályán ledolgozták a hátrányt, majd tizenegyesekkel jutottak tovább. A hős a csereként beálló kapus, Nikosz Hrisztidisz volt.
- További cikkek: