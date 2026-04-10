Varga Barnabás csapata remek előjelekkel készülhetett a Rayo Vallecano elleni madridi mérkőzésre. Az AEK Athén múlt hétvégén 1-0-ra megnyerte az Olympiakosz otthonában rendezett szuperrangadót, ezzel Marko Nikolcs csapata öt pontra növelte előnyét a görög bajnokság élén. A görögök már két nappal a meccs előtt Madridba utaztak, de ez sem segített, ugyanis Varga kapufája ellenére végül simán kikapott az AEK.

Marko Nikolics szerint a rossz pálya is ellenük volt, Varga Barnabás csapata nagy bajba került

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Továbbjtuthat még Varga Barnabás csapata?

„A visszavágón még megfordíthatjuk, de természetesen nehéz lesz. Amit ma láttam a pályán, a játék képe és az eredmény nem volt összhangban. Többet birtokoltuk a labdát, több lövésünk volt, több nagy helyzetünk is, de a döntő pillanatokban nagyon rosszul teljesítettünk. Már az első perctől könnyű hibákat követtünk el. Sok helyzetünk volt, mégsem szereztünk gólt. A végén pedig elvesztettük a labdát, és az ellenfél lecsapott a kipattanóra. Azt is el kell mondanom, hogy az ellenfél kapusa kulcspillanatokban nagyon jól védett. A második félidőben nyomtunk, helyzeteket alakítottunk ki, de a pálya csúszós volt, nem tudom hányszor estünk el. Nagyon balszerencsések voltunk. A sportban néha megérdemled a jót, néha a rosszat – ma a balszerencsét érdemeltük” – értékelt a meccs után a csapat edzője, Marko Nikolics, aki még így is hisz a továbbjutásban.

„Amit ma mutattunk, ha otthon, jó pályán és a szurkolóink előtt is meg tudjuk ismételni, akkor nyerni fogunk. Aztán meglátjuk, percről percre, hogy sikerül-e ledolgozni a hátrányt. Negyeddöntőben vagyunk, nincs mit veszítenünk. Teljes erőbedobással kell pályára lépnünk a visszavágón, és meg kell fordítanunk a párharcot” – mondta a szerb tréner.

Az AEK Athén ellen szól, hogy nem lehet majd ott a visszavágón Varga Barnabás csatártársa, Luka Jovics, ugyanakkor a görögök már 49 éve bemutattak egy ugyanilyen bravúrt már, igaz, akkor nem a Konferencia-liga volt a sorozat neve.

1977-ben az AEK a QPR csapatától 3–0-ra kikapott Londonban az UEFA-kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén, de a visszavágón történelmet írt. A görögök hazai pályán ledolgozták a hátrányt, majd tizenegyesekkel jutottak tovább. A hős a csereként beálló kapus, Nikosz Hrisztidisz volt.