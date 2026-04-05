Kezdetét vette a görög bajnokság rájátszása, az AEK Athén, Varga Barnabás csapata az Olympiakosz ellen lépett pályára vasárnap este. A magyar válogatott futballista a kezdőben kapott helyet a szerb Luka Jovics mellett a támadósorban.

Varga Barnabás kezdett az Olympaikosz ellen

Varga Barnabásék késve jöttek ki a pályára

A rangadón az AEK szerzett vezetést az 5. percben Aboubakary Koita szép góljával. Az első félidőben a hazai csapat futballozott nagy fölényben, de gólt nem tudott szerezni. Fél óra elteltével Filipe Relvast kellett ápolni, az AEK játékosának egy ütközés után vérezni kezdett az arca, de végül folytatni tudta.

Ezzel a góllal vezetett az AEK:

A második félidő előtt kisebb botrány tört ki a kispadoknál, ugyanis a vendégek játékosai késve érkeztek a pályára. Ekkor a stábtagok közül az AEK csapatmenedzsere, Dimitrisz Nalicisz és az Olympiakosz sportigazgatója, Darko Kovacsevics összeszólalkoztak egymással.

A német játékvezető Tobias Stiller gyorsan közbelépett és rendet tett köztük, majd felszólította az athéni futballistákat, hogy menjenek fel a pályára.

Az AEK játékosai késve érkeztek a második félidőre

Drámai fordulattal ért véget az AEK rangadója

A szünetben egyik vezetőedző sem változtatott, Varga Barnabást továbbra is a pályán hagyta Marko Nikolics. A folytatásban is az eredmény után futó Olympiakosz volt kezdeményezőbb, de az AEK kontrái veszélyt hordoztak magukban. Varga végül 80 percet töltött a pályán, a hajrában Zini állt be a helyére. Amikor már úgy tűnt, összejön a bravúr az AEK-nek, érkezett a fordulat: a 98. percben egyenlített a hazai együttes a török Yusuf Yazici révén.

A gól azonban nem volt érvényes, mert a videózás után kiderült, hogy les előzte meg a találatot.

Az AEK Athén így megúszta a bekapott gólt, és 1-0-ra megnyerte a feszült hangulatú derbit.