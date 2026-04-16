Varga Barnabás csapatának a helyzete nem egyszerű: a Konferencia-liga negyeddöntőjének első felvonásán 3–0-s vereséget szenvedett Spanyolországban, így Athénban már nem hibázhat. Nikolics azonban nem a lemondás hangján beszélt, inkább hitet és energiát követelt játékosaitól – és külön is kiemelte, hogy a modern futballban nincs lehetetlen.

Varga Barnabás az első félidőben kapufát fejelt a Rayo Vallecano otthonában

Varga Barnabás és az igazságtalannak tartott vereség története

Marko Nikolics nem finomkodott a madridi 0–3 után, szerinte az eredmény nem tükrözte a pályán látottakat, ugyanakkor világossá tette, hogy a visszavágón más szintre kell lépniük. „Hitre, türelemre és energiára lesz szükségünk” – fogalmazott, majd azt is jelezte, hogy a párharcot addig nem szabad lezártnak tekinteni, amíg le nem fújják a visszavágót. „Ha valaha szükség volt csodára, akkor az most van.”

Az AEK edzője világosan jelezte, hogy a visszavágó elsősorban mentális kérdés lesz, és a kulcs a hozzáállásban rejlik. „Hitre, türelemre és energiára lesz szükségünk” – ismételte meg, hangsúlyozva, hogy csak így lehet esélyük ledolgozni a hátrányt.

Nikolics nem tagadta a nehézséget sem, ugyanakkor kapaszkodót is adott a csapatának, amikor arra utalt, hogy a futballban nem példa nélküli az ilyen helyzetek megfordítása. Az athéni hangulat szerinte pluszt adhat, de végső soron a pályán kell eldönteniük a párharcot.

Minden szem Varga Barnabáson: itt az áttörés esélye?

A visszavágó egyik legnagyobb kérdése, hogy ki tudja áttörni a Rayo védelmét, és ezzel új életet lehelni a párharcba. A helyzet különösen érdekes Varga Barnabás szempontjából, aki előtt a körülmények – többek között Jovics hiánya – nagyobb szerepet nyithatnak.