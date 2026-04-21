Az AEK Athén edzője, Marko Nikolics a PAOK elleni győzelem után négynapos pihenőt adott a csapat játékosainak. Varga Barnabás a szünetet kihasználva látogatott vissza korábbi klubjához, ahol – saját elmondása szerint – minden ott folytatódott, ahol korábban abbamaradt.

Varga Barnabás (j) mosolyogva edzett egykori csapattársaival

Fotó: Fradi.hu

„Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal, a hangulat pont olyan volt, mintha el sem mentem volna” – mondta a Fradi.hu-nak. Hozzátette, hogy a távozása idején nem tudott igazán elköszönni, ezért is volt fontos számára ez a visszatérés.

A látogatás nem telt eseménytelenül:

A zrikálás ugyanúgy ment, sőt, még be is fogtak – én szolgáltam fel a kávét a többieknek, de legalább nem én fizettem

– fogalmazott mosolyogva.

A támadó azóta az AEK Athén játékosaként is eredményes, és bár szerinte a görög és a magyar bajnokság között nincs drámai különbség, úgy látja, külföldön több az azonos szintű élcsapat.

Varga Barnabás hiánya: „Gyere vissza!”

A közösségi médiában megjelent reakciók egyértelművé tették, hogy Varga Barnabás továbbra is közönségkedvenc. A hozzászólások többsége a hiányát hangsúlyozta, sokan egyenesen a bajnoki verseny alakulásával hozták összefüggésbe a távozását. A legutóbbi fordulóban ugyanis 1-0-ra kikapott a Fradi Győrben, és így az ETO került lépéselőnybe.

Többen úgy fogalmaztak, hogy vele a csapat nagyobb eséllyel harcolna a címért, míg mások egyszerűen csak annyit üzentek: hiányzik, és jó lenne újra zöld-fehérben látni. A visszatérés gondolata szinte minden második hozzászólásban megjelent – volt, aki határozott felszólításként írta le, mások inkább vágyként vagy reményként fogalmazták meg.

Keane: „Kiváló ember minden téren”

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane szintén örömmel fogadta korábbi játékosát.

„Nagyszerű volt újra látni, kiváló ember minden téren. Megköszöntem neki mindazt, amit értünk tett, és azt mondtam neki, hogy csak folytassa ugyanígy, lőjön minél több gólt” – nyilatkozta.