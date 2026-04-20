Nem volt udvarias vendég a BVSC az Illovszky Rudolf Stadionban hétfőn. Az NB II-ben listavezető Vasas nagy ünneplésre készült, azonban 2–0-s vereséget szenvedett a BVSC Zugló csapatától, így matematikailag még nem jutott fel az élvonalba.

A BVSC elrontotta a Vasas ünneplését

Fotó: Szűcs Attila / Szűcs Attila, BVSC-Zugló

A sárga-kékek a második félidőben Farkas Balázs és Csernik Kornél távoli lövésével döntötték el az összecsapást, melyen a fővárosi rivális győzelemmel bebiztosíthatta volna az NB I-es szereplését a következő szezonra.

Az angyalföldiek tíz veretlenül megvívott kör és sorozatban öt győzelem után maradtak alul, így a harmadik Kecskeméttel szemben tíz pontra csökkent az előnye, míg a második Budapest Honvéd egy pontra közelítette meg.

Merkantil Bank Liga NB II, 26. forduló:

Vasas FC - BVSC-Zugló 0-2 (0-0)

gól: Farkas (52.), Csernik (60.)

vasárnap játszották:

Soroksár SC-Budafoki MTE 2-1 (1-1)

gól: Bagi (39.), Gólik (51.), illetve Kun (45.)

Békéscsaba 1912 Előre-Szentlőrinc 0-0

Szeged-Csanád Grosics Akadémia - Videoton FC Fehérvár 0-3 (0-2)

gól: Varga R. (30.), Németh D. (35.), Somogyi (75.)

Karcagi SC-Kecskeméti TE 1-2 (0-2)

gól: Fazekas L. (49.), illetve Beke (42.), Pálinkás (45+15.)

piros lap: Osztrovka (74., Karcag)

Tiszakécskei LC-Aqvital FC Csákvár 1-2 (0-0)

gól: Szekér (91.), illetve Krupa (61.), Ominger (80.)

HR-Rent Kozármisleny - FC Ajka 1-1 (1-1)

gól: Kozics (45+2., 11-esből), illetve Cipf (10., 11-esből)

szombaton játszották:

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd FC 1-2 (0-0)

gól: Varjas (69.), illetve Nyers (49.), Csontos (89., 11-esből)

A tabella:

1. Vasas FC 26 17 4 5 51-20 55 pont

2. Budapest Honvéd FC 26 17 3 6 45-21 54

3. Kecskeméti TE 26 14 3 9 41-32 45

4. Mezőkövesd Zsóry FC 26 12 6 8 34-30 42

5. Aqvital FC Csákvár 26 10 10 6 41-34 40

6. Videoton FC Fehérvár 26 10 9 7 35-25 39

7. HR-Rent Kozármisleny 26 9 9 8 30-37 36

8. BVSC-Zugló 26 10 4 12 30-26 34

9. Karcagi SC 26 9 7 10 28-37 34

10. Tiszakécskei LC 26 8 9 9 32-37 33

11. FC Ajka 26 10 2 14 20-31 32

12. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 26 8 8 10 26-31 32

13. Soroksár SC 26 6 8 12 35-43 26

14. Békéscsaba 1912 Előre 26 5 9 12 25-38 24

15. Budafoki MTE 26 5 7 14 25-44 22

16. Szentlőrinc 26 3 12 11 28-40 21