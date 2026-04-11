A listavezető Vasas 4-0-s győzelmet aratott a sereghajtó Szentlőrinc vendégeként, ezzel egy lépésre került a feljutástól. Az angyalföldi együttes a szünetben még csak egygólos előnyben volt, a második félidőben viszont Pethő Bence megszerezte saját maga és csapata második gólját, hogy aztán a Vasas a hajrában további kétszer legyen még eredményes és végül magabiztosan nyerjen.

A feljutás küszöbén a Vasas, megint kikapott a Honvéd

Ahhoz, hogy a Vasas ebben a körben még ne ünnepelhessen feljutást, többek között a Mezőkövesd budafoki sikere is kellett: a borsodi csapat kétgólos győzelmet aratott a fővárosban úgy, hogy vendéglátója a második félidő elején emberhátrányba került, a hajrában pedig még tovább fogyatkozott, s végül nyolc mezőnyjátékossal fejezte be az összecsapást – számolt be róla az MTI.

Az előző idényben még élvonalbeli Kecskemét már a gól nélküli első félidőben is kézben tartotta a Békéscsaba elleni mérkőzést, majd a folytatásban felőrölte ellenfelét és két gólt szerezve otthon tartotta a három pontot.

Gólgazdag összecsapást nyert meg a Tiszakécske Ajkán, ahol már négy góllal is vezetett, a vendéglátók pedig a hajrában csak szépíteni tudtak.

A Csákvár hiába szerzett vezetést már a nyolcadik percben, vendége, a Karcag egy öngól nyomán még a szünet előtt egyenlített, majd a második félidő elején szerzett góllal fordított és végül elvitte a három pontot.

Nem bírt egymással a Videoton és a Soroksár,

a fővárosiak a hajrában egyenlítettek és vittek el egy pontot Székesfehérvárról.

A második és feljutást érő helyen álló Budapest Honvéd otthon szenvedett 2-1-es vereséget a Kozármislenytől. A kispesti csapatnak ez sorozatban a második veresége, és pályaválasztóként is egymás után másodszor kapott ki.

NB II, 25. forduló:

Budapest Honvéd FC - HR-Rent Kozármisleny 1-2 (0-0)

Videoton FC Fehérvár-Soroksár SC 1-1 (1-0)

FC Ajka-Tiszakécskei LC 1-4 (0-1)

Aqvital FC Csákvár-Karcagi SC 1-2 (1-1)

Kecskeméti TE-Békéscsaba 1912 Előre 2-0 (0-0)

Szentlőrinc-Vasas FC 0-4 (0-1)

BVSC-Zugló - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-1 (1-0)

Budafoki MTE-Mezőkövesd Zsóry FC 0-2 (0-1)