Barkóczi Barnabás és Pethő Bence találataival zárta le a Videoton tíz bajnokin át tartó veretlenségi szériáját a Vasas, amely ezzel a győzelemmel matematikailag is feljutott a labdarúgó NB I-be. Az angyalföldiek jelenleg négy ponttal vezetnek az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Honvéd előtt, vagyis a bajnoki cím sorsa még nem dőlt el.

Idegben szerzett három pontot a Vasas

A Vasas lett az első feljutó

A küzdelmes első félidőt követően is sokáig úgy tűnt, hogy marad a gól nélküli döntetlen, de aztán a csereként pályára lépő Barkóczi Barnabás megszerezte a vezetést, a lényegi kérdéseket pedig nem sokkal később Pethő Bence döntött el. A lényeg csupán az volt, hogy a Vasas ne szerezzen kevesebb pontot, mint a Kecskemét, ez pedig sikerült is, így a Székesfehérvárra kilátogató szurkolók előtt ünnepelhették a játékosok a feljutást.

Az angyalföldi együttes előnye tíz pont a harmadik helyezett Kecskemét előtt, s már csak három-három mérkőzést játszik a mezőny. A piros-kékek három NB II-es szezon után lehetnek ott újra a legjobbak között.

Merkantil Bank Liga NB II, 27. forduló:

Videoton FC Fehérvár-Vasas FC 0-2 (0-0)

gól: Barkóczi (76.), Pethő (87.)

hétfőn játsszák: Budapest Honvéd FC-Soroksár SC 20.00

A tabella:

1. Vasas FC 27 18 4 5 53-20 58 - már feljutott

2. Budapest Honvéd FC 26 17 3 6 45-21 54

3. Kecskeméti TE 27 15 3 9 46-33 48

4. Mezőkövesd Zsóry FC 27 12 7 8 35-31 43

5. Aqvital FC Csákvár 27 10 10 7 41-36 40

6. Videoton FC Fehérvár 27 10 9 8 35-27 39

7. HR-Rent Kozármisleny 27 10 9 8 32-37 39

8. BVSC-Zugló 27 10 4 13 30-28 34

9. Karcagi SC 26 9 7 10 28-37 34

10. FC Ajka 27 10 3 14 21-32 33

11. Tiszakécskei LC 27 8 9 10 33-42 33

12. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 27 8 8 11 26-33 32

13. Soroksár SC 26 6 8 12 35-43 26

14. Budafoki MTE 27 6 7 14 27-44 25

15. Békéscsaba 1912 Előre 26 5 9 12 25-38 24

16. Szentlőrinc 27 4 12 11 30-40 24 1-2.