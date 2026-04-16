Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Botox, BL-kiesés, doppingvizsgálat. Ismét Vinícius Júnior került a figyelem középpontjába, ezúttal azonban nem (csak) a pályán nyújtott teljesítménye miatt. A Real Madrid brazil támadójáról az elmúlt napokban egyre furcsább történetek láttak napvilágot: miközben a közösségi médiában egy állítólagos esztétikai beavatkozásról suttognak, a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után egy egészen szokatlan jelenet is vele kapcsolatban került reflektorfénybe.

A találgatások alapját elsősorban friss felvételek adják, amelyek alapján egyesek azt állítják, hogy Vinícius arca „szokatlanul simának” tűnik, és emiatt botoxkezelésről kezdtek beszélni. Fontos hangsúlyozni: ezek kizárólag közösségi médiából induló pletykák, hivatalos megerősítés nincs: sem a játékos, sem a klub nem reagált a felvetésekre.

Vinícius nem jutott tovább a Reallal a BL-ben, mégis mindenki a brazil csatárról beszél Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto
Vinícius nem jutott tovább a Reallal a BL-ben, mégis mindenki a brazil támadóról beszél
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Miért maradt le Vinícius a csapatbuszról?

Miközben ez a történet futótűzként terjedt az interneten, egy tényleges esemény is tovább erősítette a „Vinícius körüli rejtélyt”. A Real Madrid csapatbusza nélküle hagyta el az Allianz Arenát a Bayern München elleni BL-találkozót követően. A brazil támadó ugyanis doppingellenőrzésen vett részt, így később végzett a stadionban, mint társai.

Az eset önmagában nem egyedülálló – a mérkőzések után gyakran választanak ki játékosokat vizsgálatra –, az viszont meglepő volt, hogy a csapat nem várta meg egyik kulcsemberét. A beszámolók szerint végül külön megoldották Vinícius hazajutását, így komolyabb fennakadás nem történt, de a jelenet így is beszédtémává vált.

A Real Madrid és Vinícius számára csalódással ért véget a párharc, a spanyol csapat ugyanis 2–1-es hazai vereség után Münchenben is kikapott 4–3-ra, így kiesett a Bajnokok Ligájából.

