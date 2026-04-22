A balhés természetű Vinícius Júniort a szezonban már többször kipécézték maguknak a Real Madrid szurkolói. A brazil támadó a Bayern München elleni BL-negyeddöntőben alulteljesített, többen is bűnbaknak kiáltották ki a kiesést követően. A 25 éves sztár az Alavés ellen 2-1-re megnyert bajnokin győztes gólt szerzett, majd nem éppen a tőle megszokott, harsány módon ünnepelt.

Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Vinícius Júnior elnézést kért az őt kifütyülő szurkolóktól

A Real brazil sztárját gyakorlatilag az Alavés elleni mérkőzés elejétől kezdve ostromolták a madridi szurkolók, labdaérintéseit általában füttykoncert kísérte. Vinícius azonban ezúttal nem reagált dühösen, nem mutogatott, csak igyekezett tenni a dolgát a pályán.

A sokat kritizált támadó az 50. percben megduplázta csapata előnyét, majd a kezeit feltéve bocsánatot kért a publikumtól.

A közönség a gesztusra hangos tapssal reagált, megjutalmazva az érettebb reakciót, amit a brazil tanúsított.

❤️‍🩹✋🏿 Vinicius Jr, apologising to Real Madrid fans after his goal.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/4E2FKcRZAC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

A Real Madrid edzője megvédte Vinícius Júniort

A Real edzője, Álvaro Arbeloa szerint a mérkőzés legszebb pillanata Vinícius bocsánatkérése és az ezt követő taps volt.

„Nem először történik ez meg (a kifütyülés – a szerk.), Vinícius mindig nagy erőfeszítést tett, hogy a hátára vegye a csapatot. Nem bújik el, igazi madridista, érzi a címer súlyát, és nagyon bátor.

Mindig vita lesz arról, milyen elvárások vannak ebben a stadionban. Ami számomra fontos, hogy Vinícius a füttyöt tapssá változtatta.

Hogy hosszabbít-e? Ez nem rajtam múlik, de remélem, még sok évig marad” – idézte a Magyar Nemzet Arbeloa szavait.

Vinícius Júnior szerződése 2027 nyaráig érvényes a Reallal, de a hosszabbítás egyelőre várat magára.