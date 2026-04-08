A Real Madrid egykori középpályása, Rafael van der Vaart éles kritikát fogalmazott meg a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után. A visszavonult holland játékos frusztrációját Vinícius Júnior váltotta ki, aki Van der Vaart megítélése szerint minden egyes alkalommal úgy dobja magát, hogy piros lapot harcoljon ki.

Mint ismert, a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének keddi odavágóján a Bayern München 2-1-es győzelmet aratott a Real Madrid otthonában, ezzel megszerezve a kulcsfontosságú előnyt a párharc második mérkőzésére. Vinícius Júnior nem tudott villogni, sőt a madridi közönség kis is fütyülte brazilt, de nem csak a szurkolók körében váltott ki haragot.

Vinícius Júnior ezúttal is sokat reklamált
Vinícius Júnior ezúttal is sokat reklamált
Vinícius Júnior újabb kritikát kapott

Rafael van der Vaart, aki karrierje során 109 alkalommal lépett a holland válogatottban és két idényt is lehúzott a Real Madridnál, a keddi mérkőzés után elégedetlenségének adott hangot. A visszavonult középpályás szerint Viníciusnak nem volt jó mérkőzése, viselkedését pedig egyenesen szörnyűnek nevezete.

Vinicius szörnyű. Hihetetlenül idegesít, amikor látom a pályán, és egyben szomorúnak is találom, mert egy fantasztikus játékos

− idézte a hollandot a goal.com angol kiadása.

„Amint egy kicsit meglökik, rögtön a földre veti magát, remélve, hogy piros lapot kap az ellenfél, majd ezt követően feláll, mintha mi sem történt volna. Számomra ez az, amit szomorúnak találok a játékában” − tette hozzá Van der Vaart.

A 25 éves brazil válogatott sztár nem játszott jól, a 61. percben ráadásul kulcsfontosságú ziccert rontott el, és ezért a Bernabéu közönsége ki is fütyülte. A hibája végül akkora bajt nem okozott, mivel Kylian Mbappé a későbbiekben szépíteni tudott, így a müncheni visszavágón is lesz még bőven esélye a Real Madridnak.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról