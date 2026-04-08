Mint ismert, a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének keddi odavágóján a Bayern München 2-1-es győzelmet aratott a Real Madrid otthonában, ezzel megszerezve a kulcsfontosságú előnyt a párharc második mérkőzésére. Vinícius Júnior nem tudott villogni, sőt a madridi közönség kis is fütyülte brazilt, de nem csak a szurkolók körében váltott ki haragot.

Vinícius Júnior ezúttal is sokat reklamált

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Vinícius Júnior újabb kritikát kapott

Rafael van der Vaart, aki karrierje során 109 alkalommal lépett a holland válogatottban és két idényt is lehúzott a Real Madridnál, a keddi mérkőzés után elégedetlenségének adott hangot. A visszavonult középpályás szerint Viníciusnak nem volt jó mérkőzése, viselkedését pedig egyenesen szörnyűnek nevezete.

Vinicius szörnyű. Hihetetlenül idegesít, amikor látom a pályán, és egyben szomorúnak is találom, mert egy fantasztikus játékos

− idézte a hollandot a goal.com angol kiadása.

„Amint egy kicsit meglökik, rögtön a földre veti magát, remélve, hogy piros lapot kap az ellenfél, majd ezt követően feláll, mintha mi sem történt volna. Számomra ez az, amit szomorúnak találok a játékában” − tette hozzá Van der Vaart.

🚨😤 “𝐕𝐀𝐍 𝐃𝐄𝐑 𝐕𝐀𝐀𝐑𝐓 𝐂𝐑𝐈𝐓𝐈𝐂𝐈𝐒𝐄𝐒 𝐕𝐈𝐍𝐈 𝐉𝐑”



Rafael van der Vaart hits out at Vinícius Júnior, calling his behaviour “horrible” despite his talent.



💬 Says he exaggerates contact and looks for red cards. pic.twitter.com/gd6LZ35M6U — The Football Lab (@football_lab07) April 8, 2026

A 25 éves brazil válogatott sztár nem játszott jól, a 61. percben ráadásul kulcsfontosságú ziccert rontott el, és ezért a Bernabéu közönsége ki is fütyülte. A hibája végül akkora bajt nem okozott, mivel Kylian Mbappé a későbbiekben szépíteni tudott, így a müncheni visszavágón is lesz még bőven esélye a Real Madridnak.