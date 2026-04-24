Az Európa Labdarúgó Szövetség (UEFA) hat mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta Gianluca Prestiannit, a Benfica rasszizmussal megvádolt argentin középpályását. José Mourinho játékosát végül nem rasszizmus miatt tiltották el, hanem mert homofób kifejezést tett a brazil Vinícius Júniorra.

A Bajnokok Ligája februári nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Real Madrid 1-0-ra nyert a José Mourinho által irányított Benfica otthonában. Vinícius Júnior, a Királyi Gárda brazil támadója, miután megszerezte vezetést csapatának, a hazai szurkolók felé rohant, és provokatív gesztusokat tett velük szemben. 

Prestiannit először azzal vádolták, hogy majomnak nevezte Vinícius Júniort
Prestiannit először azzal vádolták, hogy majomnak nevezte Vinícius Júniort
Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

A Vinícius Júniornak beszóló argentin focista óriási eltiltást kapott

Ezután panaszkodott a játékvezetőnél a Prestianni részéről őt ért rasszista sértések miatt. A mérkőzés végén a portugál klub szurkolói különféle tárgyakat, köztük üvegeket és e-cigarettákat dobáltak Vinícius és a vendégcsapat többi játékosa felé.

Szeretném tisztázni, hogy soha nem intéztem rasszista sértéseket Vinícius Júnior felé, aki sajnálatos módon félreértette, amit hallott. Soha nem voltam rasszista senkivel szemben, és nagyon bánt, hogy a Real Madrid játékosai megfenyegettek” 

üzent a Benfica futballistája a botrányt követően. 

A 25 éves argentin légióst az UEFA nem engedte pályára lépni a visszavágón, amelyet 2-1-re nyert a Real, így 3-1-es összesítéssel a madridiak jutottak tovább.

Pénteken aztán az UEFA közölte, hogy hat meccsre eltiltja Prestiannit, mivel az homofób sértésekkel illette Viníciust. Ebből egyet már letöltött, további kettőt mindenképpen ki kell hagynia, háromnak a letöltését pedig két évre felfüggesztették.

 

