Vinícius Junior egyre jobb formában játszik, a válogatott szünet előtt négy gólt szerzett két meccsen a Manchester City és az Atlético Madrid ellen. A brazil játékos jelenlegi szerződése 2027 júniusában jár le, de a jövője többször is kérdésessé vált, több összeütközése is volt Xabi Alonsóval, akit azóta Álvaro Arbeloa váltott.

Vinícius Junior még hosszú éveket töltene a Real Madrid játékosaként

Fotó: Guillermo Martinez/NurPhoto via AFP

„Remélem, még sokáig itt maradhatok” – mondta Vinícius hétfői sajtótájékoztatóján. „Még egy évem hátra van a szerződésemből, nyugodtak vagyunk. Bízom az elnökben [Florentino Pérez], és tisztában vagyunk azzal, mit szeretnénk. A megfelelő időben meghosszabbítjuk a szerződést, és hosszú ideig itt leszek. Ez az álmaim klubja, boldog vagyok itt, és sok évig itt akarok maradni” – mondta Vinícius, aki kulcsszereplője volt a Real Madrid sikereinek: gólt szerzett a 2022-es és a 2024-es Bajnokok Ligája-döntőben is, és a 2024-es Aranylabda-szavazáson második helyen végzett.

Vinícius Junior belátta, nem volt igaza

Ugyanakkor a szezon első felében Xabi Alonso irányítása alatt elveszítette biztos kezdő státuszát, és a Bernabéuban a szurkolók kifütyülték a tréner menesztése után. Az ESPN szerint Vinícius azon rutinos játékosok közé tartozott, akik elégedetlenek voltak Alonso módszereivel.

„Nehéz időszak volt” – mondta Vinícius. „Sok meccset játszottunk, de kevés lehetőséget kaptam. Minden edzőnek megvan a saját módszere, és én nem tudtam kapcsolódni ahhoz, amit [Alonso] akart. Tanulságos időszak volt, sokat tanultam, a csapattársak is segítettek. Volt időm gondolkodni, emberként fejlődni, és nagyszerű a kapcsolatom Arbeloával.”

A játékost komoly kritikák érték, miután dühösen reagált arra, hogy Alonso lecserélte az októberi, Barcelona elleni el Clásicón. Később nyilvánosan bocsánatot kért, de az edző nevét nem említette.

„Nem volt szép pillanat” – mondta. „Bocsánatot kértem a csapattól, a klubtól, az edzőtől, mindenkitől. Minden meccsen játszani akarok, és nem akartam lejönni. Akkor azt hittem, igazam van, de később, lehiggadva rájöttem, hogy hibáztam. Minden nap egy új tapasztalat, amiből fejlődhetek.”