Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az éllovas Győr 1-1-es döntetlent játszott a harmadik Debrecen vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, így újabb nagy lépést tett a bajnoki cím felé. Ennek ellenére az ETO magyar válogatott sztárja, Vitális Milán nem volt elégedett.

A Győr csapakapitánya, Vitális Milán nagyon elégedetlen volt csapata teljesítményével a Debrecen elleni bajnokin.

Élő adásan borult ki Vitális Milán a DVSC elleni meccset követően
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Miért borult ki Vitális Milán?

Ami a meccset illeti, a magyar válogatott Vitális villanásának köszönhetően a győriek előnnyel vonulhattak pihenőre, majd bő negyedórával a vége előtt Cibla a keresztléc segítségével fejelt a győri kapuba, az egyenlítés hatására pedig még lendületesebbé váltak a piros-fehérek, akik akár fordíthattak volna, mert egyértelműen fölénybe kerültek a hajrára, azonban elpuskázták az összes helyzetüket, így meg kellett elégedniük a döntetlennel.

Az első félidő úgy, ahogy még rendben volt. Aztán a második félidő, én kimondom, ez katasztrófa volt konkrétan. Nem tudom hova tenni ezt a teljesítményt, mert annyira ráültünk erre a második félidőre, hogy ne kapjunk ki, hogy nem tudom, de ez így nem oké. Nyilván nincs tragédia,

mert még vezetünk egy ponttal, de egyszerűen nagyon-nagyon elégedetlen vagyok, mint kapitány, mint saját csapatomnak a kapitánya. De tényleg, még vezetünk, van két meccs, azt meg kell nyernünk" – mondta a találkozót követően Vitális Milán az M4 Sport kamerája előtt.

A hat kör óta veretlen győrieknek így egy pontra csökkent az előnyük a címvédő Ferencvárossal szemben, de még mindig a saját kezükben van a sorsuk két fordulóval az NB I-es bajnokság vége előtt – a következő körben a Diósgyőrrel játszanak, majd zárásnak Kisvárdára utaznak –, míg a negyedik Zalaegerszeg lemaradása két, az ötödik Paksé pedig három pontra nőtt a hajdúságiak mögött a dobogóért folytatott küzdelemben.

Bognár György bármelyik játékosát eladná a Fradinak, de van egy fontos feltétel
Megcsinálta a Vasas: megvan az NB I első feljutója
Ádám Martin fejben már eldöntötte a Fradi–ETO versenyfutást
A Paks ellen kiderült, megvédheti-e még a bajnoki címét a Fradi

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!