A vendégek a második félidő közepén már kétgólos előnyben voltak, a fővárosiak azonban a 93. percben szépítettek a portugál Mateus Fernandes góljával, majd a 96. percben kiegyenlítettek a francia Axel Disasi találatával. A találkozó lúzerei a West Ham United-szurkolók voltak, akik a kétgólos hátrányt látva a mérkőzés hajrájában tömegesen távozni kezdtek a stadionból, így lemaradtak arról, hogy csapatuk két időn túli góllal hosszabbításra mentette a meccset.

A West Ham United-szurkolók egy része már a 75. percben távozott a stadionból

Közel volt a csodához a West Ham United

A kétszer 15 perces hosszabbításban már nem esett szabályos gól - a West Ham Unitedtól egyet elvettek les miatt -, így jöhettek a 11-esek, ezekben pedig a Leeds United bizonyult jobbnak.

A Leeds United ezzel 39 év után jutott be az FA-kupa elődöntőjébe.

FA Kupa, negyeddöntő:

West Ham United-Leeds United 2-2 (0-1, 2-2, 2-2) - 11-esekkel: 2-4

Az elődöntők párosítása:

Chelsea-Leeds United

Manchester City-Southampton (II.)

Az elődöntőket a Wembley Stadionban rendezik április 25-én és 26-án.



