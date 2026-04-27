Ez ám a pech. Súlyos csapás érte a Xavi Simonst és klubját, a Premier League-ben a kiesés ellen küzdő Tottenham Hotspur együttesét. A holland középpályás ugyanis keresztszalag-szakadást (ACL) szenvedett, így várhatóan nyolc hónapig nem léphet pályára. A sérülés nemcsak az idény hátralévő részétől fosztja meg, hanem a nyári foci-vb-n való szereplésről is le kell mondania.

A 23 éves játékos, Xavi Simons a Wolverhampton Wanderers elleni, 1–0-ra megnyert mérkőzésen sérült meg szombaton.

Xavi Simons súlyosan megsérült, lemarad a foci-vb-ről
Xavi Simons súlyosan megsérült, lemarad a foci-vb-ről 
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Véget értek Xavi Simons vb-álmai?

Szoboszlai Dominik lipcsi utódjának a 63. percben, miközben próbált megszerezni egy labdát, a térde rosszul csavarodott, és hordágyon kellett levinni a pályáról. Az első vizsgálatok gyorsan megerősítették a legrosszabb forgatókönyvet: 

elszakadt az elülső keresztszalagja.

A sérülés különösen rosszkor jött a londoni klub számára, amely új vezetőedzője, Roberto De Zerbi irányításával próbálja elkerülni a kiesést. A Spurs ugyan megszakította 16 mérkőzéses nyeretlenségi sorozatát a Wolves legyőzésével, de továbbra is a 18. helyen áll, két ponttal lemaradva a bennmaradást jelentő pozícióban lévő West Ham United mögött, négy fordulóval a szezon vége előtt.

A problémákat súlyosbítja, hogy De Zerbi már a mérkőzés előtt is kilenc sérült játékost volt kénytelen nélkülözni, ráadásul a találkozón a csatár Dominic Solanke is izomsérülést szenvedett. A Tottenhamre így rendkívül nehéz hajrá vár, amely vasárnap az Aston Villa ellen folytatódik.

Simons a közösségi médiában egy érzelmes üzenetben reagált a történtekre. 

Azt mondják, az élet néha kegyetlen, és ma pontosan így érzem. Hirtelen véget ért a szezonom, és még próbálom feldolgozni. Őszintén szólva összetörtem. Csak harcolni akartam a csapatomért, de ezt most elvették tőlem – a világbajnoksággal együtt”

 – írta.

A fiatal középpályás kiesése hatalmas érvágás a Tottenham számára, miközben a játékos előtt hosszú és nehéz rehabilitáció áll.

