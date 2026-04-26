Elképesztő jelenetek játszódott le az angol ötödosztályú labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában. A bajnoki címről döntő rangadón a York City az utolsó pillanatban harcolta ki a feljutást a Rochdale ellen, az ünneplést azonban egy botrányos incidens árnyékolta be.

Az angol ötödosztályú labdarúgó-bajnokság (National League) 46. fordulójában a listavezető York City FC a második helyen álló Rochdale otthonába látogatott. A tét a bajnoki címen túl az egyenes ágon való feljutás volt a negyedosztályba. A Rochdale 105, míg a vendég York City 107 ponttal állt a mérkőzés előtt.

A York City drámai meccsen jutott fel az angol negyedosztályba
Fotó: X/York City FC

Elképesztő dráma után jutott fel a York City

A mérkőzés első góljára a 95. percig kellett várni, ekkora a Rochdale megszerezte a vezetést Emmanuel Dieseruvwe góljával, amivel feljutásra állt, a hazai szurkolók közül pedig sokan ekkor berohantak a pályára ünnepelni.

A történet azonban itt még nem ért véget. A Rochdale hiába fogta már fél kézzel a trófeát, a York City a 103. percben begyötörte az egyenlítést érő gólt, így végül 1-1 lett a vége, amivel a vendégek megszerezték a bajnoki címet és tíz év után visszajutottak az angol negyedosztályba. A Rochdale azonban hiába gyűjtött 106 pontot a szezonban, rájátszásra kényszerül.

A lefújás után aztán a pályán ünneplő játékosok és szurkolók között elszabadultak az indulatok. A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a York City középpályása, Hiram Boateng egy dulakodás során ököllel megütötte az egyik szurkolót. A videón látható, hogy a játékost földre szorították, majd az egyik biztonsági őr segítségével sikerült kiszabadulnia, ami után egy bal jól irányzott horoggal arcon ütötte a felbőszült drukkert.

A klubok egyelőre nem kommentálták az incidenst, de az ügy várhatóan a fegyelmi bizottság elé kerül, vagyis könnyen lehet, hogy Boateng súlyos büntetést fog kapni.

