Súlyos eltiltást kapott Esteban Andrada, a Zaragoza argentin kapusa, miután a hétvégén brutális jelenetbe torkollott a spanyol másodosztály egyik mérkőzése. A 34 éves kapust összesen 13 mérkőzésre tiltották el: 12 meccset kapott azért, mert ököllel arcon ütötte ellenfelét, emellett egy találkozóra a kiállítása miatt is eltiltották.

Fotó: WALTER CUNHA / NurPhoto

A Zaragoza kapusa elveszítette a fejét

Az eset a mérkőzés hajrájában történt, amikor Andrada meglökte a Huesca védőjét, Jorge Pulidót. A játékvezető ezért második sárga lappal kiállította a kapust, aki azonban nem tudta megfékezni magát: a piros lap után visszarohant, és egy erős jobb egyenessel arcon ütötte ellenfelét, amiért úgy gondolta, Pulido szimulálása miatt kapott piros lapot.

Pulido a földre került, majd tömegverekedés tört ki a pályán, amelyben játékosok és stábtagok is részt vettek. Az argentin kapus később elnézést kért tettéért.

A balhé során a Huesca kapusa, Dani Jiménez is piros lapot kapott, miután megütötte Andradát. Ő négy mérkőzéses eltiltást kapott az eset miatt.

A büntetések ellen még fellebbezni lehet.

Egy másik fegyelmi ügyben a Rayo Vallecano játékosát, Isi Palazónt hét mérkőzésre tiltották el, miután hevesen reklamált a játékvezetőnél csapata Real Sociedad elleni, 3–3-as döntetlennel zárult mérkőzésén. A futballista már lecserélve ült a kispadon, amikor a hajrában kiállították a viselkedése miatt.

