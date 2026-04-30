Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Donald Trump hatalmas kijózanító pofont adott Friedrich Merznek

Érdekes

Szem nem marad szárazon: ezeket a retró képeket önnek is látnia kell! – galéria

Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási botrányt kavart a spanyol másodosztályban, amikor a Zaragoza kapusa, Esteban Andrada kiütötte ellenfelét – most kiderült, milyen súlyos büntetést kapott a brutális ütésért. A Zaragoza argentin kapusa nemcsak az ütés, de a piros lap miatt is eltiltást kapott, ami miatt ebben a szezonban már biztosan nem fog védeni.

Súlyos eltiltást kapott Esteban Andrada, a Zaragoza argentin kapusa, miután a hétvégén brutális jelenetbe torkollott a spanyol másodosztály egyik mérkőzése. A 34 éves kapust összesen 13 mérkőzésre tiltották el: 12 meccset kapott azért, mert ököllel arcon ütötte ellenfelét, emellett egy találkozóra a kiállítása miatt is eltiltották.

A Zaragoza kapusa, Esteban Andrada 13 meccses eltiltást kapott ütés miatt
Fotó: WALTER CUNHA / NurPhoto

A Zaragoza kapusa elveszítette a fejét

Az eset a mérkőzés hajrájában történt, amikor Andrada meglökte a Huesca védőjét, Jorge Pulidót. A játékvezető ezért második sárga lappal kiállította a kapust, aki azonban nem tudta megfékezni magát: a piros lap után visszarohant, és egy erős jobb egyenessel arcon ütötte ellenfelét, amiért úgy gondolta, Pulido szimulálása miatt kapott piros lapot.

Pulido a földre került, majd tömegverekedés tört ki a pályán, amelyben játékosok és stábtagok is részt vettek. Az argentin kapus később elnézést kért tettéért.

A balhé során a Huesca kapusa, Dani Jiménez is piros lapot kapott, miután megütötte Andradát. Ő négy mérkőzéses eltiltást kapott az eset miatt.

A büntetések ellen még fellebbezni lehet.

Egy másik fegyelmi ügyben a Rayo Vallecano játékosát, Isi Palazónt hét mérkőzésre tiltották el, miután hevesen reklamált a játékvezetőnél csapata Real Sociedad elleni, 3–3-as döntetlennel zárult mérkőzésén. A futballista már lecserélve ült a kispadon, amikor a hajrában kiállították a viselkedése miatt.

Esteban Andrada 13 mérkőzéses eltiltást kapott, miután megütötte ellenfelét a Zaragoza–Huesca meccsen. A botrányos jelenet tömegverekedésbe torkollott.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!