A Milan számára a Cagliari elleni vereség nem egyszerű bajnoki botlás volt, hanem olyan pofon, amely az egész klubmodell hitelességét kérdőjelezi meg. Az AC Milan a Gazzetta dello Sport szerint sorozatban másodszor maradt le a Bajnokok Ligájáról, miközben a vezetőségen belüli feszültségek, a sikertelen átigazolási politika és a pályán mutatott teljesítmény egyszerre robbantották fel a klub körüli hangulatot.
A sportlap szerint
Gerry Cardinale már a teljes vezetői struktúra átalakítását mérlegeli: Giorgio Furlani vezérigazgató, Igli Tare sportigazgató és Geoffrey Moncada technikai igazgató jövője is kérdésessé vált, sőt Massimiliano Allegri vezetőedző pozíciója sem tűnik biztosnak.
Az AC Milan BL-kudarca mindent felülírt
A Milan az utolsó forduló előtt még olyan helyzetben volt, amelyből saját kezében tarthatta volna a sorsát, de a San Siróban elszenvedett 2-1-es vereség a Cagliari ellen végül mindent borított. A Milan a 38. fordulóban hazai pályán kapott ki, ezzel pedig a szezon végére elúszott a Bajnokok Ligája-indulás lehetősége.
Ez azért különösen súlyos, mert a BL nemcsak presztízskérdés. Egy ekkora klubnál a Bajnokok Ligája-szereplés pénzügyi alap, igazolási érv és nemzetközi státusz egyszerre. Ha ez nincs meg, akkor minden döntés más megvilágításba kerül: a nyári átigazolások, az edzőválasztás, a sportigazgatói munka és a tulajdonosi stratégia is.
A Milan problémája éppen ezért nem csupán az, hogy elveszített egy kötelezőnek tűnő meccset. Hanem az, hogy a szezon végére úgy nézett ki, mintha a klubon belül senki sem tudná pontosan, ki viseli a felelősséget.
Cardinale dönthet: vezetői tisztogatás jöhet
A Gazzetta szerint Gerry Cardinale elégedetlensége már nemcsak sportszakmai természetű. A lap azt írta, hogy a vereség és a BL-ről való lemaradás után a klubnál radikális változások jöhetnek, és a vezetőség több kulcsembere is távozhat. Furlani vezérigazgató, Tare sportigazgató és Moncada technikai igazgató neve is előkerült a lehetséges átalakításoknál.
Ez a Milan mostani legnagyobb baja: túl sok központ, túl sok külön érdek, túl kevés egyértelmű felelősség. Papíron modern, adatvezérelt, nemzetközi klubmodellről van szó, a valóságban viszont az olasz sajtó szerint a szezon hajrájára belső feszültségek és egymásra mutogatás jellemezte a klubot.
A szurkolók reakciója sem mellékes. A Gazzetta beszámolója szerint
Zlatan Ibrahimovicot a Cagliari elleni meccs után biztonsági kísérettel vitték a parkolóba, miközben a drukkerek dühösen tiltakoztak.
Allegri állása is veszélyben, kiscsapat csinált bohócot a Milanból
Az olasz sajtóban már arról írnak, hogy Massimiliano Allegri edző helye is veszélyben van, de a történet ennél árnyaltabb. Allegri a Cagliari elleni vereség után nem ajánlotta fel a lemondását, inkább arról beszélt, hogy az egész szezont kell értékelni, és hideg fejjel kell dönteni.
A helyzetet különösen kínossá teszi, hogy a Milan nem valamelyik hagyományos olasz óriással szemben bukta el a BL-indulást, hanem a Cesc Fabregas vezette Comóval szemben. A lombardiai kiscsapat 71 ponttal a negyedik helyen zárt, míg a Milan 70 ponttal csak ötödik lett, vagyis egyetlen pont választotta el Allegrit és csapatát a Bajnokok Ligájától. A kontraszt nehezen lehetne élesebb: az egyik oldalon egy újoncprojektből néhány év alatt felépített, világos szakmai irányt mutató Como, a másikon egy hétszeres BEK/BL-győztes klub, amelynek a szezon végén már a saját vezetési modelljét is magyaráznia kell.