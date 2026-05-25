A Milan számára a Cagliari elleni vereség nem egyszerű bajnoki botlás volt, hanem olyan pofon, amely az egész klubmodell hitelességét kérdőjelezi meg. Az AC Milan a Gazzetta dello Sport szerint sorozatban másodszor maradt le a Bajnokok Ligájáról, miközben a vezetőségen belüli feszültségek, a sikertelen átigazolási politika és a pályán mutatott teljesítmény egyszerre robbantották fel a klub körüli hangulatot.

Nem meglepő az aranylabdás Luka Modric csalódottsága: az AC Milan idén sem tudta kiharcolni a BL-indulást

A sportlap szerint

Gerry Cardinale már a teljes vezetői struktúra átalakítását mérlegeli: Giorgio Furlani vezérigazgató, Igli Tare sportigazgató és Geoffrey Moncada technikai igazgató jövője is kérdésessé vált, sőt Massimiliano Allegri vezetőedző pozíciója sem tűnik biztosnak.

Az AC Milan BL-kudarca mindent felülírt

A Milan az utolsó forduló előtt még olyan helyzetben volt, amelyből saját kezében tarthatta volna a sorsát, de a San Siróban elszenvedett 2-1-es vereség a Cagliari ellen végül mindent borított. A Milan a 38. fordulóban hazai pályán kapott ki, ezzel pedig a szezon végére elúszott a Bajnokok Ligája-indulás lehetősége.

Ez azért különösen súlyos, mert a BL nemcsak presztízskérdés. Egy ekkora klubnál a Bajnokok Ligája-szereplés pénzügyi alap, igazolási érv és nemzetközi státusz egyszerre. Ha ez nincs meg, akkor minden döntés más megvilágításba kerül: a nyári átigazolások, az edzőválasztás, a sportigazgatói munka és a tulajdonosi stratégia is.

A Milan problémája éppen ezért nem csupán az, hogy elveszített egy kötelezőnek tűnő meccset. Hanem az, hogy a szezon végére úgy nézett ki, mintha a klubon belül senki sem tudná pontosan, ki viseli a felelősséget.

Cardinale dönthet: vezetői tisztogatás jöhet

A Gazzetta szerint Gerry Cardinale elégedetlensége már nemcsak sportszakmai természetű. A lap azt írta, hogy a vereség és a BL-ről való lemaradás után a klubnál radikális változások jöhetnek, és a vezetőség több kulcsembere is távozhat. Furlani vezérigazgató, Tare sportigazgató és Moncada technikai igazgató neve is előkerült a lehetséges átalakításoknál.

Ez a Milan mostani legnagyobb baja: túl sok központ, túl sok külön érdek, túl kevés egyértelmű felelősség. Papíron modern, adatvezérelt, nemzetközi klubmodellről van szó, a valóságban viszont az olasz sajtó szerint a szezon hajrájára belső feszültségek és egymásra mutogatás jellemezte a klubot.

A szurkolók reakciója sem mellékes. A Gazzetta beszámolója szerint

Zlatan Ibrahimovicot a Cagliari elleni meccs után biztonsági kísérettel vitték a parkolóba, miközben a drukkerek dühösen tiltakoztak.

Allegri állása is veszélyben, kiscsapat csinált bohócot a Milanból

Az olasz sajtóban már arról írnak, hogy Massimiliano Allegri edző helye is veszélyben van, de a történet ennél árnyaltabb. Allegri a Cagliari elleni vereség után nem ajánlotta fel a lemondását, inkább arról beszélt, hogy az egész szezont kell értékelni, és hideg fejjel kell dönteni.