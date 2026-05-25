A szaúdi sport- és szórakoztatóipar egyik kulcsfigurájaként ismert Turki Alalshikh neve korábban már felmerült az ugyancsak angol Bristol City kapcsán is, ám ezeket a pletykákat akkor határozottan cáfolta.

Újabb szaúdi milliárdos, Turki Alalshikh érkezhet az angol fociba

Melyik angol focicsapatot veheti meg a szaúdi milliárdos?

A The Times most azonban arról számolt be, hogy tényleges megkeresés történt a Derby County irányába.

Az ügyet állítólag az angol futball független szabályozó szerve és az EFL (az angol ligák szervezete) is ismeri, hivatalos kommentár azonban egyelőre nem érkezett. A Derby sem reagált a megjelent hírekre.

A „Kosoknak” mozgalmas évek állnak a hátuk mögött. A klub 2021-ben súlyos pénzügyi problémák miatt csődvédelmi eljárás alá került, amiért előbb 12 pontos levonást kapott, majd később további kilenc pontot veszített az EFL könyvelési szabályainak megsértése miatt. A csapatot végül 2022-ben a klubszurkoló és ingatlanfejlesztő David Clowes vásárolta meg 33 millió fontért, stabilizálva a helyzetet.

A Derby azóta fokozatosan építkezett, és 2024-ben visszajutott a Championshipbe. Az idei idényt a nyolcadik helyen zárta, mindössze négy ponttal lemaradva a feljutást érő pozícióktól.

Turki Alalshikh számára ugyanakkor egy esetleges üzlet nem lenne egyszerű

. Az angol szabályozóknak meg kellene győződniük arról, hogy a finanszírozás forrása elkülönül a szaúdi állami befektetési alaptól, a Public Investment Fundtól (PIF). Ez különösen érzékeny kérdés, mivel a PIF már tulajdonosa a Newcastle Unitednek, valamint több élcsapatnak a szaúdi bajnokságban, köztük Cristiano Ronaldo klubjának, az al-Nassrnak is.

Alalshikh az elmúlt években elsősorban a boksz átalakításával került reflektorfénybe. Olyan ismert promóterekkel dolgozik együtt, mint Eddie Hearn vagy Frank Warren, miközben a szaúdi Riyadh Season program révén hatalmas összegek áramlottak a sportba. A szaúdi kormány 2024 végéig becslések szerint mintegy 5 milliárd fontot fektetett sportprojektekbe, emellett részesedést szerzett a DAZN streamingplatformban is, amely napjainkra a bokszközvetítések egyik meghatározó szereplőjévé vált.