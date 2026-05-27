Több nagy meglepetés is okozott Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya, miután kijelölte 26 fős világbajnoki keretét, amelyből többek között Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden és Harry Maguire is kimaradt. A német szakember döntése igencsak megosztó volt a szurkolók körében, ám most kiderült, hogy a statisztikák alapján hogyan kellett összeállítani az utazó keretet.
A mesterséges intelligencia összerakta az angol válogatott vb-keretét
Az elemzést a több mint 200 országban, és a Premier League-ben is használt PLAIER AI-alapú alkalmazással készítették el. A mesterséges intelligencia állítólag figyelembe vette a játékosok aktuális formáját, sérüléseit, statisztikáit és a csapategységet is. Az algoritmus szerint az angoloknak nem feltétlenül a legismertebb sztárokra, hanem a legjobb kémiával rendelkező futballistákra kell építeniük. Ez egyébként teljesen egybevág Tuchel filozófiájával, aki hangsúlyozta: a csapatszellem fontosabb lehet a foci-vb-n, mint az egyéni csillogás.
Tuchel csapatából 16 játékos került be a mesterséges intelligencia által kiválasztott vb-keretbe, ám az algoritmus 10 helyen is változtatott. A támadók tekintetében nem sok eltérés van, ám a védelem összeállítását illetően már jelentős különbség. A középhátvédek közül Ezri Konsa, Marc Guéhi, Jarrel Quansah, Dan Burn és John Stones is meghívót kapott Tucheltől, a mesterséges intelligencia viszont közülük csak Guéhit vitte volna a vb-re. A legszembetűnőbb különbség azonban kétségtelenül az, hogy a nagy kimaradók – így Maguire, Alexander-Arnold, Palmer és Foden – sem maradtak volna otthon.
Többeknél állítólag sérülések és formahanyatlás indokolta a mellőzést, ám a brit sajtó szerint a szövetségi kapitány Fodennel és Palmerrel sem ápol jó viszonyt, és inkább ennek tudható be, hogy nem lesznek ott a labdarúgó-világbajnokságon.
A MI harmadik számú kapusnak James Trafford helyett Nick Pope-ot választotta, Dan Burn, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson és Morgan Rogers helyett pedig Trent Alexander-Arnold, Lewis Dunk, James Tarkowski, Harry Maguire, Lewis Hall, Curtis Jones, Cole Palmer, Phil Foden, valamint Adam Wharton került volna be a 26 fős keretbe.
Anglia a világbajnokság előtt két felkészülési mérkőzést játszik az Egyesült Államokban, június 6-án Új-Zélanddal, négy nappal később pedig Costa Ricával találkozik. Az angolok a vb-n június 17-én Horvátország ellen kezdik meg szereplésüket, majd a csoportkör folytatásában előbb Ghánával (23-án), majd Panamával (27-én) találkoznak.
Az angol válogatott vb-kerete:
Kapusok: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
Hátvédek: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle United), Djed Spence (Tottenham Hotspur)
Középpályások: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United)
Csatárok: Harry Kane (Bayern München), Ivan Toney (al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal).
