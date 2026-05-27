Több nagy meglepetés is okozott Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya, miután kijelölte 26 fős világbajnoki keretét, amelyből többek között Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden és Harry Maguire is kimaradt. A német szakember döntése igencsak megosztó volt a szurkolók körében, ám most kiderült, hogy a statisztikák alapján hogyan kellett összeállítani az utazó keretet.

Az elemzést a több mint 200 országban, és a Premier League-ben is használt PLAIER AI-alapú alkalmazással készítették el. A mesterséges intelligencia állítólag figyelembe vette a játékosok aktuális formáját, sérüléseit, statisztikáit és a csapategységet is. Az algoritmus szerint az angoloknak nem feltétlenül a legismertebb sztárokra, hanem a legjobb kémiával rendelkező futballistákra kell építeniük. Ez egyébként teljesen egybevág Tuchel filozófiájával, aki hangsúlyozta: a csapatszellem fontosabb lehet a foci-vb-n, mint az egyéni csillogás.

Tuchel csapatából 16 játékos került be a mesterséges intelligencia által kiválasztott vb-keretbe, ám az algoritmus 10 helyen is változtatott. A támadók tekintetében nem sok eltérés van, ám a védelem összeállítását illetően már jelentős különbség. A középhátvédek közül Ezri Konsa, Marc Guéhi, Jarrel Quansah, Dan Burn és John Stones is meghívót kapott Tucheltől, a mesterséges intelligencia viszont közülük csak Guéhit vitte volna a vb-re. A legszembetűnőbb különbség azonban kétségtelenül az, hogy a nagy kimaradók – így Maguire, Alexander-Arnold, Palmer és Foden – sem maradtak volna otthon.

Többeknél állítólag sérülések és formahanyatlás indokolta a mellőzést, ám a brit sajtó szerint a szövetségi kapitány Fodennel és Palmerrel sem ápol jó viszonyt, és inkább ennek tudható be, hogy nem lesznek ott a labdarúgó-világbajnokságon.

A MI harmadik számú kapusnak James Trafford helyett Nick Pope-ot választotta, Dan Burn, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson és Morgan Rogers helyett pedig Trent Alexander-Arnold, Lewis Dunk, James Tarkowski, Harry Maguire, Lewis Hall, Curtis Jones, Cole Palmer, Phil Foden, valamint Adam Wharton került volna be a 26 fős keretbe.

Anglia a világbajnokság előtt két felkészülési mérkőzést játszik az Egyesült Államokban, június 6-án Új-Zélanddal, négy nappal később pedig Costa Ricával találkozik. Az angolok a vb-n június 17-én Horvátország ellen kezdik meg szereplésüket, majd a csoportkör folytatásában előbb Ghánával (23-án), majd Panamával (27-én) találkoznak.