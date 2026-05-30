Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin ultimátumot küldött egy európai országnak – ha rosszul döntenek, Ukrajna sorsára jutnak

Durva

Videón a brutális pesti tömegverekedés a Bajnokok Ligája-döntő előtt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Bajnokok Ligája-döntős Arsenal korábbi játékosa, Raheem Sterling most nem a futballban tett tevékenysége miatt került be a hírekbe. A 82-szeres angol válogatott sztárfocista ugyanis a vádak szerint kábítószer hatása alatt okozott balesetet az angliai Hampshire-nél.

Raheem Sterling tartalmas karrierje során szinte csak Premier League sztárcsapatban futballozott. A 82-szeres angol válogatott támadó a QPR, majd a Liverpool utánpótlásában nevelkedett, később a Vörösöktől igazolt a Manchester City-hez, de foglalkoztatta a Chelsea és az Arsenal is. A londoni kékektől januárban távozott átigazolási díj nélkül, jelenleg pedig a Feyenoord kötelékébe tartozik június 30-ig.

Raheem Sterling régóta nem lépett pályára az angol válogatottban
Raheem Sterling régóta nem lépett pályára az angol válogatottban
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Balesetezett az angol válogatott sztár

A The Sun jelentése szerint Raheem Sterling csütörtök reggel csapódott egy szalagkorlátnak méregdrága Lamborghinijével az angliai M3-as autópályán. A rendőrök gyorsan kiértek a helyszínre, majd kábítószeres vezetés gyanújával letartóztatták az angol sztárfocistát, akit azóta óvadék ellenében szabadlábra helyeztek.

Más jármű nem volt érintett a balesetben, és személyi sérülésről sem érkezett jelentés”

− olvasható a rendőrség közleményében.

„A sofőrt, egy 31 éves férfit letartóztattak kábítószer hatása alatt történő veszélyes vezetés, C osztályú kábítószer birtoklása és minta bemutatásának elmulasztása gyanújával. A nyomozás folyamatban van, és óvadék ellenében szabadlábra helyezték” − a C osztályú drogok közé tartoznak a nyugtatók, a szteoridok, valamint a nevetőgáz is.

Sterling a 2022-es világbajnokság óta nem lépett pályára az angol válogatottban, így kicsit sem lehet meglepő, hogy nem került be Thomas Tuchel keretébe, bár ezúttal talán komolyabb gondjai is vannak.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!