Raheem Sterling tartalmas karrierje során szinte csak Premier League sztárcsapatban futballozott. A 82-szeres angol válogatott támadó a QPR, majd a Liverpool utánpótlásában nevelkedett, később a Vörösöktől igazolt a Manchester City-hez, de foglalkoztatta a Chelsea és az Arsenal is. A londoni kékektől januárban távozott átigazolási díj nélkül, jelenleg pedig a Feyenoord kötelékébe tartozik június 30-ig.

Raheem Sterling régóta nem lépett pályára az angol válogatottban

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Balesetezett az angol válogatott sztár

A The Sun jelentése szerint Raheem Sterling csütörtök reggel csapódott egy szalagkorlátnak méregdrága Lamborghinijével az angliai M3-as autópályán. A rendőrök gyorsan kiértek a helyszínre, majd kábítószeres vezetés gyanújával letartóztatták az angol sztárfocistát, akit azóta óvadék ellenében szabadlábra helyeztek.

Más jármű nem volt érintett a balesetben, és személyi sérülésről sem érkezett jelentés”

− olvasható a rendőrség közleményében.

„A sofőrt, egy 31 éves férfit letartóztattak kábítószer hatása alatt történő veszélyes vezetés, C osztályú kábítószer birtoklása és minta bemutatásának elmulasztása gyanújával. A nyomozás folyamatban van, és óvadék ellenében szabadlábra helyezték” − a C osztályú drogok közé tartoznak a nyugtatók, a szteoridok, valamint a nevetőgáz is.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Raheem Sterling has been ARRESTED on suspicion of DRUG driving, possession of Class C drugs, and failing to provide a specimen, following a crash.



Class C drugs include tranquilisers such as valium, plus steroids, laughing gas and GHB.



He has been bailed… pic.twitter.com/uq0WkTmmOx — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 29, 2026

Sterling a 2022-es világbajnokság óta nem lépett pályára az angol válogatottban, így kicsit sem lehet meglepő, hogy nem került be Thomas Tuchel keretébe, bár ezúttal talán komolyabb gondjai is vannak.