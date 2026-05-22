Péntek reggel az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel kihirdette a nyári labdarúgó világbajnokára készülő keretét, ami sokakat megdöbbentett, ugyanis több nagy név is kimaradt.
Több nagy sztár is kimaradt az angol válogatott vb-keretéből
Az angol sajtóban már a hivatalos bejelentés előtt megjelent, hogy Tuchel több nagy döntést is meg kellett hoznia a világesemény előtt, így többek között a Real Madrid angol jobbhátvédje, Trent Alexander-Arnold, a Manchester City sztárja, Phil Foden, a Chelsea középpályása, Cole Palmer és a válogatott korábbi csapatkapitánya, Harry Maguire sem került be a keretbe.
Utóbbi kimaradása sokakat meglepett, mivel a Manchester United 33 éves védője – aki a legutóbbi két Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett az angol csapattal, amely a 2022-es katari világbajnokságon a nyolcaddöntőig jutott – a korábbi évekkel ellentétben az egyik legmegbízhatóbb teljesítményt nyújtotta a Premier League idei szezonjában. A 66-szoros válogatott Maguire-t érthetően sokkolta a döntés és csalódottságának adott hangot a közösségi médiában, de a döntést Maguire családja is nehezen fogadta: a futballista édesanyja nyíltan kritizálta az angol válogatottal első nagy tornájára készülő Thomas Tuchelt.
Te nem tehettél ennél többet. Fel a fejjel! Felháborító és szégyenletes döntés
– írta Jo Maguire fia bejegyzéséhez.
Ugyancsak nem kapott meghívót Levi Colwill, Lewis Hall, Morgan Gibbs-White, vagy épp a Konferencialiga döntős Crystal Palace-ben remeklő, s ezáltal a Liverpool és a Manchester United figyelmét is felkeltő Adam Wharton.
Bár Cole Palmernek nem volt igazán jó szezonja idén, a Chelsea sztárjának azonban nagy jövőt jósoltak Tuchel irányítása alatt, különösen, hogy kulcsszerepe volt abban, hogy a 2022-es Eb-n döntőig menetelt Anglia. A Daily Mail újságírója, Ian Ladyman arról számolt be, hogy Palmert valósággal sokkolta a döntés, hogy nem les ott a futball legnagyobb seregszemléjén.
Alexander-Arnold kimaradása az angol válogatott 26 fős vb-keretéből azért is meglepő, mert a Liverpool korábbi jobbhátvédje hosszú évek óta a világ egyik legjobbja a posztján. Viszont ha azt nézzük, hogy a tavaly januárban kinevezett német szakember eddig hat kerethirdetés alkalmával csupán egyszer szavazott bizalmat a Real Madrid sztárjának, már nem is olyan meglepő. Bár Alexander-Arnoldot többször is sérülés is hátráltatta, az angol sajtó szerint komoly feszültség áll a háttérben és Tuchel egyszerűen nem érzi megfelelőnek a játékost a saját rendszeréhez. A szövetségi kapitány már a vb-selejtezők alatt is bizonyította, hogy nem fél kihagyni a legnagyobb sztárjait, korábban Jude Bellinghamet, Jack Grealish-t és Phil Fodent is látványosan mellőzte.
„Nehéz telefonhívások voltak, mert mindannyiukat tisztelem játékosként és emberként is. Mindannyian megérdemelték volna a meghívót az 55 fős keretbe. A keretszűkítés nehéz volt, időnként pedig kifejezetten fájdalmas. Már a telefonbeszélgetések során is érezni lehetett a játékosok érzelmeit. Azokat, akik már az előző edzőtáborban is velünk voltak, személyesen kerestem fel. Szerettem volna kifejezni feléjük a megbecsülésemet és a tiszteletemet” – árulta el a kaptányi a pénteki sajtótájékoztatón.
Az egyik legnagyobb szenzáció, hogy helyet kapott a keretben a szaúdi al-Ahli támadója, Ivan Toney, aki a 2024-es Eb óta mindössze 7 percet játszott a válogatottban, viszont ebben a szezonban 32 mérkőzésen 32 gólt lőtt. Ugyancsak meglepetés a 35 éves Jordan Henderson behívása, aki immáron a negyedik vb-jére készülhet, valamint a bennmaradásért küzdő Tottenham védője, Djed Spence beválasztása, különösen, hogy a keddi Chelsea elleni bajnokin állkapocstörést szenvedett.
Érdekesség, hogy a 26 fős keretben egyetlen Liverpool-játékos sincs, márpedig ilyen a 1986-os világbajnokság óta nem fordult elő.
Bár ez még változhat. Tuchel ugyanis elárulta, hogy a Vörösök 17 éves tehetsége, Rio Ngumoha, Tóth Alex bournemouth-i csapattársa, Alex Scott, a rutinos kapus, Jason Steele és a Fulhamben játszó Josh Kinggel is a csapattal utazik a majd a miami edzőtáborba. Noha egyikük sem tagja a világbajnoki keretnek, sérülés esetén akár lehetőséget kaphatnak.
Thomas Tuchel hét meglepő húzása:
- Harry Maguire kimaradt
- Kobbie Mainoo bekerült
- Djed Spence bekerült
- Ivan Toney bekerült
- Cole Palmer kimaradt
- Phil Foden kimaradt
- Trent Alexander-Arnold kimaradt
A szurkolók háborognak, a szakértők a fejüket fogják
Az angol szövetség nagy dobásnak szánta, hogy a világbajnoki keretet egy új alkalmazáson keresztül mutatja be, csakhogy a rendszer nem bírta a terhelést. A szurkolók így már azelőtt kiakadtak, hogy láthatták volna a 26 fős csapatnévsort.
- „Rákényszerítik az embert, hogy töltsön le egy alkalmazást, hogy láthassa a már kiszivárgott vb-kerete, aztán az egész nem is működik. Remek munka, srácok” – dühöngött egy angol drukker.
- A szurkoló körében vegyes fogadtatásban részesült Thomas Tuchel kerete.
- „A középpálya és a védelem nagyon gyenge, egyébként nagyszerű csapat”
- „El sem tudom mondani, mennyire boldog leszek, amikor Jordan Hendersont már nem váltogatják be többet”.
- „Érthetetlen, miért nincs Foden, Palmer, vagy Wharton, miközben néhány játékos beválasztása teljesen indokolatlan. Tuchel el van tévedve”
- „Elég bizarr a keret, de van egy nagyon erős kezdőtizenegy, és a keret mélysége is megvan, viszont aggodalomra ad okot a rutin hiánya a kispadon – ez még sokba kerülhet nekünk”.
- „Mindenki háborog ettől a csapattól, pedig teljesen rendben van. Én mondjuk inkább Hallt és Maguire-t raktam volna be, de mit számít, hogy olyan jelentéktelen játékosok, mint Palmer kimaradtak? Szerintem semmit”.
A keret természetesen komoly beszédtémát váltott ki a szakértők körében is, a Telegraph elemzése szerint Thomas Tuchel az elmúlt évek legvitatottabb keretét állította össze, noha a döntése egyértelműen arról árulkodik, hogy sokkal inkább a játékosok illeszkednek a taktikához, és nem fordítva. A lap elemzői szerint Tuchel legfontosabb üzenete volt, hogy senkinek sincs automatikus helye a keretben, még a legnagyobb sztárok sem.
„Szerintem ez nagyon megdöbbentő és meglepő. Csak Thomas Tuchel állíthatta volna össze így az angol válogatottat. Szerintem a legtehetségesebb angol játékosok közül jó néhányat kihagyott, így
valószínűleg ez a legsokkolóbb angol keret 1998 óta, amikor Glenn Hoddle kihagyta Paul Gascoigne-t.
Nagyon-nagyon jó érveket fel lehetne hozni amellett, hogy a kimaradt játékosoknak miért lenne ott a helyük, nem csak a keretben, hanem a kezdőcsapatban. Hiányolok olyan játékosokat, mint Shaw, Maguire, Wharton, Palmer, Foden és Trent” ” – mondta a Sky Spors újságírója, Kaveh Solhekol.
„A legnagyobb meglepetés számomra Ivan Toney, aki közelében sem volt eddig a válogatottnak. Thomas Tuchel irányítása alatt összesen hét percet játszott két meccs alatt. Szenegál ellen a 88. percben állt be. Mit tudott felmutatni ez idő alatt? Volt két labdaérintése a hét perc alatt, ennyivel sikerült meggyőzni a kapitányt? Elmondom, miért került be. Hihetetlenül meleg lesz Amerikában, Tuchel pedig tudja, hogy Harry Kane nem játszhat végig minden meccset. Futballrajongóként az is elszomorít, hogy egy olyan kvalitású játékos, mint Trent Alexander-Arnold, nem lesz ott a világbajnokságon, de ezzel kapcsolatban megértem Tuchel döntését. Nagy hőség lesz az Egyesült Államokban, Tuchel pedig izzadni fog, ha Anglia nem teljesít jól, mert sok szurkoló és a média az első botlásnál támadni fogja őt ezekért a döntésekért” – fogalmazott Rob Dorsett, a Sky Sports munkatársa.
Ami az angol labdarúgó-válogatott jelenlegi keretét illeti, a középpálya tűnik az angol keret legerősebb részének, Declan Rice stabilitást adhat, míg Jude Bellingham és Eberechi Eze kreativitása lehet az, ami meccseket dönthet el. A támadószekció továbbra is Harry Kane-re épül, azonban aggodalomra adhat okot, hogy rajta kívül a keretben csupán Marcus Rashfordnak és Bukayo Sakának van két számjegyű gólja a nemzeti csapatban. A legnagyobb gyenge pont viszont a védelem lehet az olyan rutinos játékosok kihagyása miatt, mint Maguire, vagy Alexander-Arnold. Tuchel láthatóan szakított az angol válogatottnál korábban megszokott sztárallűrrel, és inkább egy rendszeralapú, modern válogatottat rakott össze, ami kétségtelenül bátor, de kockázatos lépés.
Anglia 2026-os világbajnoki kerete:
- kapusok:
Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- védők:
Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle)
- középpályások:
Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal)
- támadók:
Harry Kane (Bayern München), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal)
A 48 csapatos világbajnokságnak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad ottont, a torna június 11-től július 19-ig tart majd. A torna egyik nagy esélyesének tartott Háromoroszlánosok az első csoportmeccsüket június 17-én játsszák Horvátország ellen, majd 23-án Ghána, 27-én pedig Panama ellen lépnek először pályára.
