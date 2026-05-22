Péntek reggel az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel kihirdette a nyári labdarúgó világbajnokára készülő keretét, ami sokakat megdöbbentett, ugyanis több nagy név is kimaradt.

Thomas Tuchel sokakat meglepett az angol válogatott vb-keretével

Több nagy sztár is kimaradt az angol válogatott vb-keretéből

Az angol sajtóban már a hivatalos bejelentés előtt megjelent, hogy Tuchel több nagy döntést is meg kellett hoznia a világesemény előtt, így többek között a Real Madrid angol jobbhátvédje, Trent Alexander-Arnold, a Manchester City sztárja, Phil Foden, a Chelsea középpályása, Cole Palmer és a válogatott korábbi csapatkapitánya, Harry Maguire sem került be a keretbe.

Utóbbi kimaradása sokakat meglepett, mivel a Manchester United 33 éves védője – aki a legutóbbi két Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett az angol csapattal, amely a 2022-es katari világbajnokságon a nyolcaddöntőig jutott – a korábbi évekkel ellentétben az egyik legmegbízhatóbb teljesítményt nyújtotta a Premier League idei szezonjában. A 66-szoros válogatott Maguire-t érthetően sokkolta a döntés és csalódottságának adott hangot a közösségi médiában, de a döntést Maguire családja is nehezen fogadta: a futballista édesanyja nyíltan kritizálta az angol válogatottal első nagy tornájára készülő Thomas Tuchelt.

Te nem tehettél ennél többet. Fel a fejjel! Felháborító és szégyenletes döntés

– írta Jo Maguire fia bejegyzéséhez.

A korábban alapembernek számító Harry Maguire nem lesz ott a nyári foci-vb-n

Ugyancsak nem kapott meghívót Levi Colwill, Lewis Hall, Morgan Gibbs-White, vagy épp a Konferencialiga döntős Crystal Palace-ben remeklő, s ezáltal a Liverpool és a Manchester United figyelmét is felkeltő Adam Wharton.

Bár Cole Palmernek nem volt igazán jó szezonja idén, a Chelsea sztárjának azonban nagy jövőt jósoltak Tuchel irányítása alatt, különösen, hogy kulcsszerepe volt abban, hogy a 2022-es Eb-n döntőig menetelt Anglia. A Daily Mail újságírója, Ian Ladyman arról számolt be, hogy Palmert valósággal sokkolta a döntés, hogy nem les ott a futball legnagyobb seregszemléjén.

Alexander-Arnold kimaradása az angol válogatott 26 fős vb-keretéből azért is meglepő, mert a Liverpool korábbi jobbhátvédje hosszú évek óta a világ egyik legjobbja a posztján. Viszont ha azt nézzük, hogy a tavaly januárban kinevezett német szakember eddig hat kerethirdetés alkalmával csupán egyszer szavazott bizalmat a Real Madrid sztárjának, már nem is olyan meglepő. Bár Alexander-Arnoldot többször is sérülés is hátráltatta, az angol sajtó szerint komoly feszültség áll a háttérben és Tuchel egyszerűen nem érzi megfelelőnek a játékost a saját rendszeréhez. A szövetségi kapitány már a vb-selejtezők alatt is bizonyította, hogy nem fél kihagyni a legnagyobb sztárjait, korábban Jude Bellinghamet, Jack Grealish-t és Phil Fodent is látványosan mellőzte.