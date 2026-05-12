Az aranylabdás Dembélé egymás után másodszor lett az idény játékosa, és sorozatban tizedszer a Paris Saint-Germainből került ki a győztes. A világbajnok Dembélé előtt ötször - az azóta a Real Madridban játszó - Kylian Mbappét látták a legjobbnak.

Miért az aranylabdás Dembélé lett a szezon legjobbja?

Ousmane Dembélé képességeit senki sem vitatja, azonban érthetetlen, hogy választhatták meg a szezon legjobbjának a francia bajnokságban. A 28 éves támadó a most futó idényben mindösszesen 20 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a Paris Saint-Germainben, ezeken ráadásul csak kilenc alakommal volt kezdő.

Dembélé az idei szezonban összesen 960 percet játszott a francia bajnokságban, ezzel a PSG sztárjátékosai közül ő az egyik legkevésbé foglalkoztatott.

Alexandre Lacazette az eddigi utolsó nem PSG-játékos, akit az idény legjobbjának választottak, ő 2015-ben az Olympique Lyon támadójaként érdemelte ki ezt a címet. A Covid-járvány miatt lerövidített 2019-2020-as szezonban nem hirdettek győztes.

Az aranylabdás Dembélé sérülések miatt a mostani idényben kevésbé volt meghatározó játékos a bajnokságban, mint az előzőben, de így is sokat hozzátett a PSG eredményességéhez, különösen a Bajnokok Ligájában, ahol együttese szintén címvédésre készül. A Ligue 1-ben a hátralévő két fordulóban elég egy pont a párizsiaknak, a BL-ben pedig döntős a PSG, amely az Arsenal ellen lép majd pályára a május 30-i, budapesti döntőben.