Az Origón is beszámoltunk már arról, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik Arne Slotra, miután csapata már biztosan trófea nélkül zárja az idényt. A Liverpool szurkolóinak egy része most petíciót indított, azt követelve a vezetőségtől, hogy a szezon végén menesszék a holland edzőt, ráadásul ezt a kezdeményezést elég hamar több százezren írták alá (mondjuk az is igaz, nem lehet tudni, ebből mennyi volt a Vörösök táborából és mennyi szavazat érkezett máshonnan). Pénteken este magyar idő szerint a közvetlen rivális Aston Villa fogadja Szoboszlai Dominikékat, a hazaiak 5.-ek, a Pool a 4. a tabellán, de pontegyenlőség mellett (59-59 pontjuk van).

Arne Slot nehéz napokon van túl

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Arne Slot a sérültekkel kezdte

"Konate rendben van, velünk edzett. Szalah csak pár percre áll rendelkezésre, de remélhetőleg be tud állni. Alisson is velünk edzett, meglátjuk, hogy áll. Wirtz gyomorfertőzéssel küzd, úgyhogy meglátjuk, mennyire van formában, jelenleg antibiotikumot szed." A vendégek edzője ezután áttért a Villára: "Vasárnap és most pénteken is játszottak, szóval a fáradtság nem lehet kifogás. Az Európa-liga döntőjében vannak és az első ötben, nagy keretük van, jó játékosokkal, akik mind ugyanolyan magas szinten játszanak. Ha ez nincs meg, akkor nem lehet ezt csinálni. Szerencséjükre vannak sérüléseik, de nem túl sok, teljesen készen állnak."

Slot kitért arra is, miért tart a tabellán ott a csapata, ahol, és ez ügyben az idegenbeli meccseket emelte ki: "Az egyik oka annak, hogy itt tartunk, hogy túl sok pontot veszítettünk. Az idegenbeli pontvesztés főként az európai mérkőzések után történik, olyan meccseken, amelyeken a Liverpool általában nyerni tud. Az idegenbeli Villa-meccs mindig nehéz, de olyan idegenbeli mérkőzéseken is veszítettünk pontokat, ahol általában nem szoktunk. Ez az egyik oka annak, hogy még nem jutottunk be a BL-be. Az első kihívás az, hogy a következő szezonban jobb formában legyünk és jobban felkészüljünk a három naponta eső mérkőzésekre. Többször is előfordult, hogy 70-80 perc után volt jó periódusunk, de ez együtt jár a mérkőzés késői szakaszában elvesztett pontokkal. Ráadásul voltak olyan focistáink, akik végig játszottak minden meccset. A világon az első és a második számú játékosunk Szoboszlai Dominik és Van Dijk, a legjobb 15-20 között pedig öt vagy hat játékosunk is van."