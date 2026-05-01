Liverpoolban cél a BL-be jutás, ezért lép pályára Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata az angol Premier League soron következő fordulójában. Azonban a vasárnapi rangadó nem lesz könnyű Arne Slot csapatának, hiszen a házigazda az a Manchester United lesz, amely jelenleg a harmadik helyet foglalja el a tabellán.

Arne Slot Kerkez Milos állapotáról is beszélt

Arne Slot a sérültek állapotával kezdte a sajtótájékoztatót

A Liverpool holland menedzsere megerősítette az újságíróknak, hogy Mohamed Szalah biztosan pályára léphet a 2025-2026-os szezon zárása előtt, a szintén sérüléssel küszködő Alisson pedig még nem tért vissza az edzésekhez. Slot ezt követően a csapatot ért kritikákról nyilatkozott a sajtótájékoztatón.

„Még nem vagyunk az általam elvárt szinten, tudunk ennél jobbat is. Örülök a zsinórban megnyert három mérkőzésnek, de ezek sem voltak a szezon legjobb teljesítményei. Sokkal többre vagyunk képesek, de nagy segítség lenne, ha mindenki rendelkezésre állna. Most hetente csak egy mérkőzést játszunk, persze szívesen játszanék Bajnokok Ligája-elődöntőt én is, de így legalább jóval pihentebbek a játékosaim”− mondta a holland tréner, aki a jobbhátvéd szerepkör kapcsán ezúttal sem Szoboszlai Dominikot, hanem Curtis Jonest hozta fel.

Nagyon jól szállt be jobbhátvédnek. Nem tökéletes, de ki lenne az? Karrierje során alig játszotta ezt a posztot, mégis megállta a helyét. Védekezésben a Palace ellen sokkal jobb volt, mint az Everton otthonában, ami logikus, hiszen egyre jobban megszokja a pozíciót. Remek személyiség, nem fél a kockázatoktól és biztonságban van a labda nála”

− tette hozzá, vagyis biztosra lehet venni, hogy a Manchester United ellen Szoboszlai a középpályán kap majd helyet.

Egy képen a három jó liverpooli barát

Mohamed Szalah magyar?

A trénert természetesen a magyar játékosairól is kérdezték, de mielőtt még válaszolhatott volna, Kerkez Milosról erősített meg egy ijesztő hírt.

Milosnak problémái voltak, szerdán hamarabb fejezte be az edzést, de arra számítok, hogy bevethető lesz”

− fogalmazott Slot, aki a magyarokról szóló felsorolást Szalahval indította, de gyorsan javította magát a baki után. − Mo annyira közel áll Miloshoz és Dominikhez, hogy néha azt gondolom, ős is magyar − tette hozzá. Szoboszlairól annyit tudtunk meg, hogy bevethető lesz, míg a kapushelyzet kapcsán megint megdicsérte Pécsi Ármint, aki az Old Traffordon is ott lehet a kispadon.