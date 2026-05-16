„2–1 után teljesen kicsúszott a kezünkből a meccs. Előtte szerintem jól kezdtük a második félidő első tíz percét, kontrolláltuk a játékot, bár helyzeteket nem igazán alakítottunk ki – de ez nem először fordult elő velünk ebben a szezonban. 1–1-nél közel voltunk ahhoz, hogy megszerezzük a vezetést. Rengeteg olyan gólt kaptunk ebben a szezonban, amit nehéz elhinni, hacsak nem éled át belülről, és ma pontosan ez történt velünk. Miután megkaptuk a harmadik gólt, az Aston Villa volt a jobb csapat, és teljesen elúszott a mérkőzés. Ez nem rólam szól, vagy arról, hogy én mennyire vagyok csalódott. Ez minden érintett számára frusztráló – a játékosoknak, a stábnak és természetesen a szurkolóknak is. Különösen bosszantó azoknak a játékosoknak, akik visszatértek, és a futballban előfordul, hogy valaki elcsúszik (utalt Szoboszlai Dominik hibájára Arne Slot, aki a Villa második gólja előtt elcsúszott), de ez nagyon szerencsétlen volt. Talán ez is része annak, ahogyan alakult a szezonunk. Tudjuk, mit kell tennünk jövő héten”.

Arne Slot nem lehetett boldog az Aston Villa elleni játék láttán

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Arne Slot a sajtótájékoztatón is beszélt Szoboszlairól: „A Manchester United ellen, a Chelsea ellen és most ezen a meccsen is negatív volt a mérlegünk pontrúgásokból, és ez nagyon megnehezíti a dolgodat, ha hasonló erősségű csapatok ellen játszol – márpedig a United, a Chelsea és a Villa ilyenek. Ezt ma ismét láthattuk. És persze 2–1-nél a gól, ahogyan kaptuk… azt hittük, már sok mindent láttunk ebben a szezonban, de ilyet még nem. Ugyanakkor Dominiknak nagyon jó szezonja volt és van, nem szándékosan csinálta, és ő az első, aki rosszul érzi magát emiatt. De megtörtént, és utána nagyon-nagyon nehezen találtuk meg újra a ritmusunkat" – mondta Arne Slot, aki szerint általánosságban minden csapat nehezebben teljesít idegenben, de egy élcsapatnál nem lehet ennyire gyenge idegenbeli forma.

Arne Slot szerint hatalmas nyomás van a csapatán

„Ennek nagy része abból fakad, hogy túl könnyen kapunk gólokat. Megvannak a helyzeteink, de nem vagyunk olyan könyörtelenek a befejezéseknél, mint tavaly voltunk. Nem segít az sem, hogy Isak alig játszott nálunk, vagy hogy Hugo Ekitiké nem állt rendelkezésre. Ez van. Most már a Brentford elleni meccsre koncentrálunk. Most minden figyelmünk a Brentford elleni meccsre irányul, és arra, hogy agresszíven és jól kezdjük a találkozót, így kiérdemelve a szurkolók támogatását. A fanatikus szurkolás és a jó teljesítmény együtt elvezethet minket ahhoz, amit el akarunk érni, vagyis a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásához” – mondta Slot, aki szerint két gólt szerezni a Villa Parkban nem olyan rossz teljesítmény. Ha ezt a meccs előtt mondja valaki, akkor úgy gondoltam volna, hogy jó eredményt érünk el”.