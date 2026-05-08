A labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntős párharcában az Arsenal 2-1-es összesítéssel kiejtette az Atlético Madridot, így az észak-londoni csapat 20 év után játszhat ismét finálét a legrangosabb európai kupasorozatban. Az Arsenal sikerével szorosan összefonódik az angol színésznő, Anne Hathaway életútja, ugyanis csoda szép sztár pályafutása egyik legnagyobb sikerét pont akkor aratta, amikor az Arsenal legutóbb bejutott a BL-döntőbe. Most pedig 20 év után Anne Hathaway pont ennek a filmnek a folytatásával robbantott nagyot, nem mellesleg kedvenc csapata ismét kiharcolt a BL-döntős szereplést.

Az Arsenal még soha sem nyerte meg a Bajnokok Ligáját, története során csupán másodszor jutott be a fináléba. Az észak-londoni csapat először 2006-ban játszott BL-döntőt, a párizsi mecset azonban drámai körülmények között elveszítette az FC Barcelonával szemben. 

A szuperszexi Anne Hathaway hatalmas Arsenal-szurkoló
Érdekesség, hogy pont abban az évben mutatták be a nagy sikerű Az ördög Pradát visel című hollywoodi filmet, melynek egyik főszereplő a csoda szép angol színésznő, Anne Hathaway, aki nem mellesleg hatalmas Arsenal-szurkoló. 

Anne Hathaway szerencsét hoz az Arsenalnak?

A 43 éves szépség 20 éve után elkészítette a nagy sikerű film folytatását, és mit ad isten, az Arsenal ismét bejut egy a Bajnokok Ligája-döntőbe. A közösségi oldalakon már el is indultak a mémek arról, hogy az angol színésznő szerencsét hoz az Arsenalnak.

Persze, ez csak részben igaz, hiszen az Ágyúsok 20 évvel ezelőtt elveszítették első Bajnokok Ligája-döntőjüket, így valódi szerencséről csak akkor lehet majd beszélni, ha a budapesti fináléban legyőzik a címvédő Paris Saint-Germaint. 

