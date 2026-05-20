​Guardiola tanítványa Mourinho szellemiségével írt történelmet a Premier League-ben

Mikel Arteta várhatott volna. A 44 éves baszk szakember 2016 és 2019 között három és fél éven át dolgozott Pep Guardiola mellett a Manchester Citynél. Az Arsenal edzője hihetetlen élménynek nevezte a katalán mester melletti tanulóéveket.

Mikel Arteta vezetésével az Arsenal 22 év után nyert ismét bajnoki címet

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Akkoriban Guardiola úgy érezte, Arteta lehetne az ideális utódja, akár már 2021 nyarán. A City vezetői is ugyanilyen nagyra tartották Artetát, aki rendkívül ambiciózus volt már másodedzőként is. Arteta azonban ahelyett, hogy éveket várjon Manchesterben, 2019-ben úgy érezte, készen áll arra, hogy saját csapatot vezessen – és különösen egy bizonyos klubot.

​Guardiola tanítványa visszavezette a csúcsra az Arsenalt

Arteta várhatott volna, mint Guardiola kiválasztott örököse, de végül más utat választott. Mire egykori mentora 2026 májusában úgy döntött, távozik a Manchester Citytől, Mikel Arteta már saját birodalmat épített.

Az Arsenal rendkívül mély gödörben volt, amikor Mikel Arteta visszatért a klubhoz. Az Arsenal kereste az identitását egy megosztott szurkolótáborral és rosszul összerakott kerettel. Arteta első két éve így is azzal telt, hogy megpróbálta leküzdeni a középszerűséget, az öltöző gyenge mentalitását, valamint a két sztárjátékos, Mesut Özil és Pierre-Emerick Aubameyang körüli botrányokat.

Pierre-Emerick Aubameyangnak kulcsszerepe volt az Arsenal 2020-as FA-kupa-győzelmében

Fotó: Adam Davy/Pool/AFP

Az Arsenal fiatal edzőjének nem voltak gyors megoldásai, sem könnyű sikerei. Hat és fél évvel a kinevezése után azonban Mikel Arteta csúcsra vezette az Arsenalt, amelyt 22 év után végzett ismét a Premier League élén.

Hétfőn este a bombaként robbant a hír, hogy Pep Guardiola, a Manchester City legendás edzője a szezon végén távozik csapatától. Ezzel egy időben az Arsenal kiszenvedte a győzelmet a már kiesett Burnley ellen, ezzel óriási lépést téve a bajnoki cím felé.

Az idény utolsó hazai találkozóját követően Arteta és az Arsenal játékosai a pályán gyűltek össze, hogy megköszönjék a szurkolók egész szezonon át tartó biztatását. Amikor a baszk szakember megkapta a mikrofont, zsebre tett kézzel állt, szokatlanul elégedettnek tűnt, miközben a szurkolók a nevét skandálták. A baszk szakember elcsukló hangon úgy fogalmazott:

Öröm látni, ahogy az Emirates Stadion a világ legszebb helyévé vált”

– idézi a The Athletic a hétfő este történteket, és megvilágította azt is, hogy Mikel Arteta mekkora változást hozott az Arsenalnál.