​Guardiola tanítványa Mourinho szellemiségével írt történelmet a Premier League-ben

Mikel Arteta várhatott volna. A 44 éves baszk szakember 2016 és 2019 között három és fél éven át dolgozott Pep Guardiola mellett a Manchester Citynél. Az Arsenal edzője hihetetlen élménynek nevezte a katalán mester melletti tanulóéveket.
Akkoriban Guardiola úgy érezte, Arteta lehetne az ideális utódja, akár már 2021 nyarán. A City vezetői is ugyanilyen nagyra tartották Artetát, aki rendkívül ambiciózus volt már másodedzőként is. Arteta azonban ahelyett, hogy éveket várjon Manchesterben, 2019-ben úgy érezte, készen áll arra, hogy saját csapatot vezessen – és különösen egy bizonyos klubot.
Guardiola tanítványa visszavezette a csúcsra az Arsenalt
Arteta várhatott volna, mint Guardiola kiválasztott örököse, de végül más utat választott. Mire egykori mentora 2026 májusában úgy döntött, távozik a Manchester Citytől, Mikel Arteta már saját birodalmat épített.
Az Arsenal rendkívül mély gödörben volt, amikor Mikel Arteta visszatért a klubhoz. Az Arsenal kereste az identitását egy megosztott szurkolótáborral és rosszul összerakott kerettel. Arteta első két éve így is azzal telt, hogy megpróbálta leküzdeni a középszerűséget, az öltöző gyenge mentalitását, valamint a két sztárjátékos, Mesut Özil és Pierre-Emerick Aubameyang körüli botrányokat.
Az Arsenal fiatal edzőjének nem voltak gyors megoldásai, sem könnyű sikerei. Hat és fél évvel a kinevezése után azonban Mikel Arteta csúcsra vezette az Arsenalt, amelyt 22 év után végzett ismét a Premier League élén.
Hétfőn este a bombaként robbant a hír, hogy Pep Guardiola, a Manchester City legendás edzője a szezon végén távozik csapatától. Ezzel egy időben az Arsenal kiszenvedte a győzelmet a már kiesett Burnley ellen, ezzel óriási lépést téve a bajnoki cím felé.
Az idény utolsó hazai találkozóját követően Arteta és az Arsenal játékosai a pályán gyűltek össze, hogy megköszönjék a szurkolók egész szezonon át tartó biztatását. Amikor a baszk szakember megkapta a mikrofont, zsebre tett kézzel állt, szokatlanul elégedettnek tűnt, miközben a szurkolók a nevét skandálták. A baszk szakember elcsukló hangon úgy fogalmazott:
Öröm látni, ahogy az Emirates Stadion a világ legszebb helyévé vált”
– idézi a The Athletic a hétfő este történteket, és megvilágította azt is, hogy Mikel Arteta mekkora változást hozott az Arsenalnál.
Az észak-londoni csapat háza táján borzalmas volt a hangulat Arséne Wenger regnálása utolsó éveiben, majd abban a másfél szezonban is, amikor a baszk Unai Emery irányította az Arsenal a francia edzőlegenda távozása után.
Guardiola tanítványa Mourinho szellemiségével írt történelmet a Premier League-ben
Az Arsenal nem azzal a művészi futballal jutott fel a csúcsra, mint Arséne Wenger 2004-es veretlen csapata. A Leicester City 2015/16-os bajnoki csodája óta messze az Arsenal a legalacsonyabb gólszámú csapat a Premier League-győztesek között.
A Burnley ellen szerzett egyetlen góljuk is pontrúgásból született, ami már a szezonbeli 19. ilyen találat volt – ami új Premier League-rekord.
Arteta játékosként hat évig futballozott Arséne Wenger kezei alatt az Arsenalban, visszavonulása után pedig három év félig Pep Guardiola segédedzője volt a Manchester Citynél, ennek ellenére a baszk szakember bajnokcsapat sokkal inkább hasonlít José Mourinho 2000-es évekbeli Chelsea-jére, amit jól szemléltet, hogy az öt európai topligát tekintve az Arsenal engedte a legkevesebb:
- kapura lövéseket meccsenként (8,1)
- kaput eltaláló lövéseket meccsenként (2,4)
- xG-t meccsenként (0,74)
Az Arsenal bajnoki címének szépsége inkább az újjászületés történetében rejlik. Igaz, ez nem egy Leicester-szerű sztori, de a hanyatló klub újjáépítése rendkívül aprólékos munka volt. Arteta pedig nemcsak a keret átalakítására és a játékstílus fejlődésére fókuszált, hanem arra is, hogy újra kultúrát építsenek a stábjával az Arsenalnál. Sok olyan nagy klubnál dolgozó edző van, aki egy ígéretes kezdet után elveszíti az irányt, Arteta Arsenaljánál azonban – ahogy Jürgen Klopp Liverpooljánál is – megmaradt az évről évre tartó fejlődés.
2021-ben volt egy pont Arteta regnálásának elején, amikor újra felmerült a neve a Manchester Citynél. A baszk szakember azonban érzelmileg teljesen elköteleződött az Arsenal-projekt mellett, és olyan csapatot épített, amelynek ambíciói együtt nőttek az övéivel.
Mindig is volt valami különösen izgalmas Guardiola és Arteta történetívében, ebben a mester kontra tanítvány narratívában. A 2019/20-as FA-kupa-elődöntős győzelem után Arteta csapata a következő nyolc meccsét elveszítette a City ellen, az Arsenalról pedig kialakult egy kép, amely mentálisan gyengének mutatta az észak-londoni csapatot.
Ezt követően viszont megfordult a helyzet. A következő hat egymás elleni meccsen három Arsenal-győzelem és három döntetlen született, és egyre inkább úgy tűnt, Arteta kiismerte korábbi mentorát. Emiatt a City két legutóbbi győzelme – a márciusi Ligakupa-döntőben és az azt követő bajnokin – váratlan fordulatként hatott.
A Burnley elleni siker után Artetát megkérdezték Guardiola várható távozásáról is:
Nem kommentálhatom ezt. Majd amikor meghozza a döntését arról, hogy marad vagy távozik, akkor lehet beszélni róla”
– mondta Arteta a Guardiolával kapcsolatos pletykákra, melyet már kész tényként kezelnek Angliában.
Guardiola várható távozása lehetőséget jelent a City riválisainak. Miközben más klubok átmeneti időszakot élnek, addig az Arsenal kiváló helyzetben van ahhoz, hogy egyeduralkodó legyen egy Guardiola nélküli Premier League-ben.
Persze, ezt még korai kijelenti, hiszen a 2020-es FA-kupa-győzelem óta Mikel Arteta vezetésével az első komoly trófeáját nyerte most az Arsenal. Azonban most számos kudarc és balszerencsés végjáték után révbe értek az Ágyúsok, jövő szombaton pedig Budapesten lesz jelenésük a Puskás Arénában sorra kerülő Bajnokok Ligája-döntőben, ahol a címvédő Paris Saint-Germainnel csapnak majd össze.
A szezon hajrájában mindenki arról beszél, melyik csapatnak van szüksége szívességre a másiktól. A valóság viszont az, hogy az Arsenal az idei szezonban ritkán volt látványos, viszont rendkívül konzisztensen futballozott, és több mint 200 napot töltött a Premier League-tabella élén, így kétség sem férhet a bajnoki címéhez.
Az Arsenal az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 61 meccset játszott, és csak hetet veszített el. A bajnokságban a Burnley elleni sikerével a szezonbeli nyolcadik 1-0-s győzelmét aratta, ami a legtöbb az 1998/99-es szezon óta. A The Athletic kiemeli, hogy Arteta együttese tökéletes megtestesülése George Graham 1980-as évekbeli csapatának, melyet „Boring, Boring Arsenal” (unalmas, unalmas Arsenal) gúnynévvel illettek.
A Burnley elleni találkozón Graham is ott volt az Emiratesben. Mint minden Arsenal-szurkoló, bizonyára aggódott a második félidőben, de végül tökéletesen elégedett volt az eredménnyel, ami a Bournemouth kedd esti pontszerzésével elég volt ahhoz, hogy az Arsenal 22 év után ismét elhódítsa a Premier League-trófeát.
Mikel Arteta az Arsenal bajnoki címével történelmet írt, ugyanis ő lett az első korábbi Premier League-játékos, aki edzőként megnyerte a bajnokságot.
