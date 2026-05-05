Már csak azért is, mert az Arsenal 22 éve nem nyert bajnoki címet, Bajnokok Ligáját pedig még soha. Az Arsenal a Sporting kiejtésével bejutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, az első meccsen pedig döntetlent ért el az Atlético Madrid ellen, így már csak egy lépésre van attól, hogy 20 év után ismét döntőt játsszon a legrangosabb európai kupasorozatban.

Az Arsenal meccse kapcsán nagy a vita a szurkolók között

Az Arsenal a bajnoki cím küszöbén, de a BL is csábító

A Premier League-ben is az élen áll az Arsenal, ráadásul a Manchester City hétfői botlása után lépéselőnybe került a londoni csapat, amelynek már csak három meccse van a szezonból. A City öt pontra van, de egy meccsel kevesebbet játszott. Az Arsenal sorrendben a West Ham, a Burnley és a Crystal Palace ellen játszik, míg a City a Brentford, a Palace, a Bournemouth és az Aston Villa ellen. Pep Guardiola csapatának nehezebb a dolga, ráadásul csak akkor előzhetnek már, ha az Arsenal botlik. A londoniak tehát két fronton harcolnak a dicsőségért – és egyre nehezebb eldönteni, melyik a fontosabb.

Halhatatlanság vagy biztos siker?

A szurkolók véleménye élesen megoszlik. Sokan úgy vélik, a bajnoki cím az első, hiszen az Arsenal 2004 óta nem nyerte meg a Premier League-et, és most végre a saját kezében van a sorsa. A legendás, Arsene Wenger vezette csapat nyert legutóbb bajnoki címet ráadásul veretlenül. Mások viszont úgy gondolják, hogy a Bajnokok Ligája mindent visz. „A BL örök. A bajnokságot jövőre is megnyerheted, de egy ilyen esély nem jön vissza” – írta egy szurkoló. Egy másik viszont így fogalmazott: „Előbb nyerjük meg végre a ligát, aztán jöhet Európa.”

Mikel Arteta, az Arsenal edzője pontosan tudja, mekkora a tét. „Nem lehet trófeát ígérni, de azt igen, hogy mindent megteszünk érte. Most itt vagyunk, és meg kell tennünk a következő lépést” – mondta a madridiak elleni BL-visszavágó előtt. A spanyol szakember csapata ráadásul elképesztő formát mutat a BL-ben: 13 meccse veretlenek, ami klubrekord közeli teljesítmény. Az elődöntőben azonban az Atlético Madrid vár rájuk, Diego Simeone rutinos, kemény csapatával. A spanyolok már bizonyítottak többször is idegenben, így az Arsenalnak nem lesz könnyű dolga.