A két csapat 1-1-es döntetlenről vágott neki a mindent eldöntő összecsapásnak. A tét nem volt kisebb, mint a Bajnokok Ligája budapesti döntője, amelyet 2026. május 30-án rendeznek majd a Puskás Arénában. A vendég Atlético Madrid a találkozó előtt egy meglepő húzással próbált jobban felkészülni, de az Arsenal drukkerek így is kellemetlenkedtek az éjszaka folyamán, óriási robbanásokkal próbálták megzavarni Diego Simeone csapatát.

Elképesztő küzdelmet hozott az Arsenal és az Atlético csatája

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Elképesztő küzdelmet hozott az Arsenal és az Atlético csatája

A mérkőzés előtt a hazai drukkerek azt ígérték, hogy a klub történetének legnagyobb tifóját fogják bemutatni. Ki is tettek magukért, és valóban látványos koreográfiát villantottak. Az új tifót tűzcsóvák vették körül, és a szurkolók kedvenc dalszövegére - „We all follow (the) Arsenal” - utaló felirattal látták el a hajókkal mintázott képet. Az Arsenal legutóbb 2006-ban, az Atlético Madrid pedig 2016-ban járt legutóbb a Bajnokok Ligája döntőjében.

Mikel Arteta a következő tizenegy játékossal vágott neki a mérkőzésnek: Raya – B. White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres. Diego Simeone pedig így küldte harcba csapatát: Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – G. Simeone, M. Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, J. Álvarez.

Az Arsenal-szurkolók élőképe a Bajnokok Ligája elődőntője előtt, az Emirates Stadionban.

Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A 9. percben Calafiori került helyzetbe, a szélsővédő szinte észrevétlenül jelent meg a madridiak kapuja előtt, de nem sikerült pontos lövést bemutatnia, így Oblak kapusnak nem akadt dolga. Két perccel később Lewis-Skelly szabálytalankodott. Az Atlético Madrid Raya kapuja elé ívelte a labdát, a kavarodás után pedig majdnem megszerezte a vezetést is. Az első szögletet az Arsenal végezhette el, a labda megtalálta Sakát, de az angol szélső a kapu mellé lőtt.

A 19. percben Gabriel közel járt a gólhoz, de végül célt tévesztett. A következő veszélyesebbnek mondható lehetőségre egészen sokat kellett várni, de a játékvezető Llorente lekészítése után lest ítélt.

A londoniak belga szélsője, Trossard elesett a tizenhatoson belül, a hazaiak pedig büntetőt kiáltottak. Griezmann volt az, aki meglökte Trossard-ot, de a német játékvezető, Daniel Siebert nem fújt a sípjába. Az Atlético visszahúzódott a saját kapuja elé, az Arsenal pedig nagyon nyomott, hogy vezetést szerezzen. Ez a nagy presszing góllá érett az első játékrész végére.