A két csapat 1-1-es döntetlenről vágott neki a mindent eldöntő összecsapásnak. A tét nem volt kisebb, mint a Bajnokok Ligája budapesti döntője, amelyet 2026. május 30-án rendeznek majd a Puskás Arénában. A vendég Atlético Madrid a találkozó előtt egy meglepő húzással próbált jobban felkészülni, de az Arsenal drukkerek így is kellemetlenkedtek az éjszaka folyamán, óriási robbanásokkal próbálták megzavarni Diego Simeone csapatát.
Elképesztő küzdelmet hozott az Arsenal és az Atlético csatája
A mérkőzés előtt a hazai drukkerek azt ígérték, hogy a klub történetének legnagyobb tifóját fogják bemutatni. Ki is tettek magukért, és valóban látványos koreográfiát villantottak. Az új tifót tűzcsóvák vették körül, és a szurkolók kedvenc dalszövegére - „We all follow (the) Arsenal” - utaló felirattal látták el a hajókkal mintázott képet. Az Arsenal legutóbb 2006-ban, az Atlético Madrid pedig 2016-ban járt legutóbb a Bajnokok Ligája döntőjében.
Mikel Arteta a következő tizenegy játékossal vágott neki a mérkőzésnek: Raya – B. White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres. Diego Simeone pedig így küldte harcba csapatát: Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – G. Simeone, M. Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, J. Álvarez.
A 9. percben Calafiori került helyzetbe, a szélsővédő szinte észrevétlenül jelent meg a madridiak kapuja előtt, de nem sikerült pontos lövést bemutatnia, így Oblak kapusnak nem akadt dolga. Két perccel később Lewis-Skelly szabálytalankodott. Az Atlético Madrid Raya kapuja elé ívelte a labdát, a kavarodás után pedig majdnem megszerezte a vezetést is. Az első szögletet az Arsenal végezhette el, a labda megtalálta Sakát, de az angol szélső a kapu mellé lőtt.
A 19. percben Gabriel közel járt a gólhoz, de végül célt tévesztett. A következő veszélyesebbnek mondható lehetőségre egészen sokat kellett várni, de a játékvezető Llorente lekészítése után lest ítélt.
A londoniak belga szélsője, Trossard elesett a tizenhatoson belül, a hazaiak pedig büntetőt kiáltottak. Griezmann volt az, aki meglökte Trossard-ot, de a német játékvezető, Daniel Siebert nem fújt a sípjába. Az Atlético visszahúzódott a saját kapuja elé, az Arsenal pedig nagyon nyomott, hogy vezetést szerezzen. Ez a nagy presszing góllá érett az első játékrész végére.
Gyökerest indították, aki középre passzolta a labdát. Trossart próbálkozott lövéssel néhánya csel után, de ezt a próbálkozást könnyedén védte Oblak. A kapusról kipattanó labda viszont Saka elé került, aki kíméletlenül a kapuba passzolta a labdát - az Arsenal szerezte meg a vezetést.
A játék nem sokáig folytatódott, a játékvezető egyetlen percet hosszabbított, az Arsenal előnnyel vonulhatott pihenőre.
Megvan a budapesti BL-döntő első résztvevője
A szünetben egyik edző sem cserélt. A második félidő óriási madridi helyzettel indult, a ziccerben kilépő Simeone el tudta hozni a labdát Raya elől, ám amikor már éppen az üres kapuba próbált volna lőni, akkor érkezett Gabriel és elpöckölte a labdát. Az Atlético játékosai egy emberként reklamáltak tizenegyest, ám a visszajátszásból is tisztán látszott, hogy a brazil védő szerelése szabályos volt.
A következő percekben kissé megváltozott a játék képe, többet birtokolta a labdát az Atlético, amely Griezmann révén kis híján egyenlített, de világbajnok francia csatár lövését hatalmas bravúrral védte Raya. Félórával a rendestjátékidő vége előtt Diego Simeone és Mikel Arteta is hármascserére szánta el magát: a madridiaknál Simeone, Le Normand és Lookman helyére Cardoso, Sörloth és Molina állt be, míg a túloldalon Saka, Eze és Calafiori triót a Madueke, Ödegaard, Hincapié hármas váltotta.
Utóbbi gyorsan főszereplő lehetett volna, ugyanis a 65. percben tökéletes ütemben ugratta ki Gyökerest, a magyar származású svéd csatár azonban ziccerben csúnyán kapu fölé bombázott. A folytatásban fokozta a nyomást a spanyol együttes, kapuja elé szorította az Arsenalt, ám a hazai védelem jól állta a sarat. A 81. percben Llorente próbálkozását fogta könnyedén Raya – beszédes, hogy ekkor mindkét csapat két-két kaput eltaláló lövésnél járt csak. A hajárban akár egyenlíthetett is volna az Atlético, miután Sörloth került ziccerbe, de a norvég csatár luftot rúgott, majd a védők tisztáztak.
Az utolsó percek rendkívül feszülten teltek, Arteta is és Simeone is sárga lapot kapott a kispadon reklamálásért. A hosszabbítás utolsó perceiben azonban az eredmény már nem változott. Ezzel eldőlt, hogy elsőként az Arsenal jutott be elsőként a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025/2026-os budapesti döntőjébe, ahol a címvédő Paris-Saint Germain és a német Bayern München párharcának győzetésével csap majd össze. A londoniak 2006 után játszhatnak ismét a legrangosabb európai kupasorozat fináléjában. A BL-döntőnek május 30-án a Puskás Aréna ad majd otthont.
Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó:
Arsenal – Atlético Madrid (1-0)
gólszerzők: Saka 44.p