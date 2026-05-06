Az Arsenal-Atlético Madrid párharc első mérkőzése sem hozott olyan élvezetes futballt, mint a másik ágon rendezett párizsi elődöntő, a címvédő Paris Saint-Germain és a Bayern München rangadója, de így sem lehetett rá panasz. Azonban a meccsen Viktor Gyökeres és Julián Álvarez tizenegyesgólja alakította ki az 1-1-es végeredményt, ám leginkább a madridiak bosszankodhattak, hiszen a helyzeteik alapján akár előnnyel is várhatták volna a londoni visszavágót.

Kőkemény csatát hozott az Arsenal és az Atlético BL-elődöntőjének visszavágója

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Az észak-londoni csapat önbizalomtól duzzadva várhatta a kedd esti visszavágót, hiszen 3-0-ra kiütötte a Fulham együttesét az Emirates Stadionban, s mivel a Manchester City botlott az Everton ellen, így a 2004 óta első bajnoki címére hajtó Arsenal lépéselőnybe került. Három fordulóval a Premier League vége előtt az Ágyúsok előnye öt pont a Cityvel szemben, amely egy meccsel kevesebbet játszott.

Történelmet írt az Arsenal, veretlenül jön Budapestre

Az előzetes várakozásnak megfelelően hatalmas taktikai csatát és kevés igazán nagy helyzetet hozott a keddi mérkőzés. A meccs egyetlen gólját Bukayo Saka szerezte közvetlenül a szünet előtt, miután ő csapott le a leggyorsabban a kapus által kiütött labdára. A második félidőben többet támadott az Atlético, sőt az utolsó 10-15 percben óriási iramot diktáltak a csapatok, ellek ellenére mindkét oldalon csak két-két kaput eltaláló lövése volt. Az észak-londoni csapat 1.58-as xG-vel zárta a meccset, a spanyol együttes viszont 0.53-at dolgozott ki.

Az Arsenal korábban csak egyszer jutott el a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába, még 2006-an, ám akkor kikapott a Barcelona ellen. A londoniak most 20 év szünet harcolhatnak ismét a trófeáért, márpedig az Opta statisztikái szerint ez a harmadik leghosszabb kihagyás az Inter (38 év) és az Atlético Madrid (40 év) után.

Annyira csodálatos, látszik, mennyit jelent nekünk és a szurkolóknak. Mindannyian nagyon boldogok vagyunk. Könnyebb volt mondani, mint megtenni. Óriási volt a nyomás,

hiszen mindkét csapatnak sokat jelentett volna a döntő, szerencsére nekünk sikerült bejutnunk, szóval nagyon örülünk” – mondta Saka, aki a 13. BL-gólját szerezte az Arsenal színeiben, amivel holtversenyben a negyedik helyen áll a klub örökranglistáján. Az angol válogatott szélsőt a meccs után emlékeztették rá, hogy már 2019-ben, mindössze 18 évesen is ott volt Mikel Arteta első kezdőcsapatában – igaz, akkor még balhátvédként – azóta viszont a londoni együttes húzóemberévé nőtte ki magát. „Gyönyörű történet, és remélem, hogy nagyszerűen ér majd véget Budapesten”.