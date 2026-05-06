Az Arsenal-Atlético Madrid párharc első mérkőzése sem hozott olyan élvezetes futballt, mint a másik ágon rendezett párizsi elődöntő, a címvédő Paris Saint-Germain és a Bayern München rangadója, de így sem lehetett rá panasz. Azonban a meccsen Viktor Gyökeres és Julián Álvarez tizenegyesgólja alakította ki az 1-1-es végeredményt, ám leginkább a madridiak bosszankodhattak, hiszen a helyzeteik alapján akár előnnyel is várhatták volna a londoni visszavágót.
Az észak-londoni csapat önbizalomtól duzzadva várhatta a kedd esti visszavágót, hiszen 3-0-ra kiütötte a Fulham együttesét az Emirates Stadionban, s mivel a Manchester City botlott az Everton ellen, így a 2004 óta első bajnoki címére hajtó Arsenal lépéselőnybe került. Három fordulóval a Premier League vége előtt az Ágyúsok előnye öt pont a Cityvel szemben, amely egy meccsel kevesebbet játszott.
Történelmet írt az Arsenal, veretlenül jön Budapestre
Az előzetes várakozásnak megfelelően hatalmas taktikai csatát és kevés igazán nagy helyzetet hozott a keddi mérkőzés. A meccs egyetlen gólját Bukayo Saka szerezte közvetlenül a szünet előtt, miután ő csapott le a leggyorsabban a kapus által kiütött labdára. A második félidőben többet támadott az Atlético, sőt az utolsó 10-15 percben óriási iramot diktáltak a csapatok, ellek ellenére mindkét oldalon csak két-két kaput eltaláló lövése volt. Az észak-londoni csapat 1.58-as xG-vel zárta a meccset, a spanyol együttes viszont 0.53-at dolgozott ki.
Az Arsenal korábban csak egyszer jutott el a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába, még 2006-an, ám akkor kikapott a Barcelona ellen. A londoniak most 20 év szünet harcolhatnak ismét a trófeáért, márpedig az Opta statisztikái szerint ez a harmadik leghosszabb kihagyás az Inter (38 év) és az Atlético Madrid (40 év) után.
Annyira csodálatos, látszik, mennyit jelent nekünk és a szurkolóknak. Mindannyian nagyon boldogok vagyunk. Könnyebb volt mondani, mint megtenni. Óriási volt a nyomás,
hiszen mindkét csapatnak sokat jelentett volna a döntő, szerencsére nekünk sikerült bejutnunk, szóval nagyon örülünk” – mondta Saka, aki a 13. BL-gólját szerezte az Arsenal színeiben, amivel holtversenyben a negyedik helyen áll a klub örökranglistáján. Az angol válogatott szélsőt a meccs után emlékeztették rá, hogy már 2019-ben, mindössze 18 évesen is ott volt Mikel Arteta első kezdőcsapatában – igaz, akkor még balhátvédként – azóta viszont a londoni együttes húzóemberévé nőtte ki magát. „Gyönyörű történet, és remélem, hogy nagyszerűen ér majd véget Budapesten”.
Ugyan Saka lett a hős, de meccs legjobbjának Declan Rice-t választották, akinek elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy az Arsenal kontroll alatt tartotta a középpályát. Az angol válogatott középpályás a lefújás után nem is rejtette véka alá, mennyire nagy dolgot értek el: szerinte ezt a teljesítményt nem lehet alábecsülni, és teljes joggal ünnepelhet a csapat.
„Tudtuk, mekkora a tét: amelyik csapat nyer, bejut a Bajnokok Ligája döntőjébe. Ha ez nem elég motiváció, akkor semmi sem az. A szurkolók óriási energiát és lendületet adtak nekünk, így miután megszereztük a vezetést, már tudtam, hogy nyerni fogunk. Egyszerűen éreztem. Nagyon jó volt ma este ott lenni a pályán” – kezdte Rice, majd az elmúlt időszakról is szót ejtett.
„A klub az elmúlt néhány évben hatalmas utat járt be.
A Premier League-ben elszenvedett szoros vereségek és a kupasorozatokból való kiesések fájdalmasak voltak, de ezekből lehet tanulni.
A menedzser teljesen átvette az irányítást, folyamatosan építkeztünk, és minőségi játékosokkal erősítettük a keretet. Folyamatosan hajtjuk egymást, és ebben a sorozatban, valamint a bajnokságban is teljes erőbedobással küzdöttünk – így most, kevesebb mint egy hónappal a szezon vége előtt nagyon jó helyzetben vagyunk.”
Bár sokan előzetesen a PSG-Bayern München párharc győztesét tartják a legesélyesebbnek a végső győzelemre, nem lehet szó nélkül elmenni az alapszakasz-győztes Arsenal mellett, amely egészen félelmetes statisztikákkal büszkélkedhet: továbbra is az idei BL-mezőny egyetlen veretlen csapata (14 mérkőzésből 11 győzelem, három döntetlen), 25 meccs óta veretlen hazai pályán a legrangosabb európai kupasorozatban, nem mellesleg az utolsó nyolc kieséses párharcából hatot megnyert.
Mikel Arteta együttese nem látványos, hanem rendkívül fegyelmezett játékkal jutott el a budapesti döntőig.
A védelem ismét hibátlanul működött, ugyanis az egyenes kieséses szakaszban még nem kapott gólt hazai pályán – de az alapszakasz küzdelmeit, valamit a Bayer Leverkusen, a Sporting és az Atlético Madrid elleni párharcokat is beleszámítva csak hatszor vették be Raya kapuját az ellenfelek, ami messze a legjobb mutató a sorozat idei kiírásában.
Őrület az Emiratesben: ilyen hangulatot még sosem tapasztalt az Arsenal edzője
Mikel Arteta a mérkőzés után külön kiemelte a szurkolókat, mivel szerinte már a találkozó előtt olyan elképesztő hangulat uralkodott az Emiratesben, hogy a drukkerek gyakorlatilag „betolták” a csapatot a döntőbe.
„Hihetetlen este volt. Ismét történelmet írtunk. Nem is lehetnék boldogabb és büszkébb. Már az is különleges volt, ahogy fogadtak minket a szurkolóink,
akik varázslatos hangulatot teremtettek. Ilyet még soha nem éreztem ebben a stadionban. Ezek azok a pillanatok, amelyeket együtt akarunk megélni. Több mint 20 éve dolgozik ezért a pillanatért a klub. Tudtuk, mennyit jelent ez mindenkinek, kockára tettünk mindent, a fiúk hatalmas munkát végeztek és most történetünk során másodszor bejutottunk a Bajnokok Ligája döntőjébe” – mondta az ünneplés után Mikel Areta, aki zsinórban két elődöntő után vezette fináléba csapatát.
Az Arsenal 41. győzelmét aratta a szezonban, amivel beállította a klub 1970/71-es rekordját az egy szezonon belül elért győzelmek tekintetében.
Az Atlético Madridnak továbbra is várnia kell története első BL-győzelmére. Diego Simeone irányítása alatt ugyan 2014-ben és 2016-ban döntőt játszhatott, de mindkétszer alulmaradt a városi rivális Real Madrid ellen. Különösen fájó lehet a spanyoloknak, hogy először kaptak ki európai kupasorozat elődöntőjében angol riválistól – az Európa-liga 2009/10-es kiírásában a Liverpool, a Bajnokok Ligája 2013/14-es szezonjában a Chelsea ellen jutottak tovább, míg 2018-ban éppen az Arsenalt kiejtve jutottak be az El-döntőbe.
Akárki is nyer, két meccs alapján mindig az a jobb csapat. Most ők nyertek, és gratulálok nekik.
Természetesen szomorúak és dühösek vagyunk, de ilyen a futball. Talán az első félidőben egy kicsit túlságosan is tiszteltük az ellenfelet, és féltünk játszani. Utána már jobban nézett ki a játékunk, de sajnos ahhoz nem volt elég, hogy bejussunk a döntőbe. Balszerencsénk volt, és csalódottak vagyunk, de ilyen az élet. Az Arsenal jobb volt, így ők lesznek ott a döntőben” – értékelt a mérkőzés után az Atlético szlovén kapusa, Jan Oblak.
Az Arsenal a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjában a Bayern Münchennel, vagy a címvédő Paris Saint-Germainnel játszik majd a trófeáért. A döntőt május 30-án rendezik a Puskás Arénában.
- Bajnokok Ligája elődöntő, visszavágó:
Arsenal-Atlético Madrid 1-0 (1-0)
London, Emirates Stadion, v.: Daniel Siebert (német)
gólszerző: Saka (45.) sárga lap: Pubill (81.), Koke (94.)
Továbbjutott: az Arsenal, 2-1-es összesítéssel.