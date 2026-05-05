A londoni visszavágó előtt az Atlético Madrid egy cserét eszközölt. Diego Simeone csapata 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán az Arsenallal a Bajnokok Ligája elődöntőjének első összecsapásán.

A csapat vezetőedzője, Diego Simeone azzal viccelődött, hogy költségcsökkentő intézkedés miatt kellett szálláshelyet cserélniük. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, és korábban nem érkeztek olyan hírek, amelyek szerint az Atlético Madridnak anyagi gondjai lennének. Utánajártunk, miért hozta meg ezt a döntést az argentin edző az Arsenal elleni meccs előtt.

Babonából cserélt hotelt az Atlético Madrid az Arsenal elleni meccse előtt?

A most futó Bajnokok Ligája kiírásban a két csapat már harmadszor csap össze egymással. A ligaszakaszban azonban az Atlético Madrid 4–0-s vereséget szenvedett Londonban az Arsenaltól. Akkor a gól nélküli döntetlennel záruló első félidőt követően Mikel Arteta csapata megsemmisítette a madridiakat, 25 perc leforgása alatt.  

„Hogy jobban teljesítsünk, mint októberben. És a szálloda olcsóbb is volt. Ezért váltottunk”ecsetelte Simeone.

A spanyol média azonban arról írt, hogy az Atlético mestere, Simeone meglehetősen babonás. Ezért utasítást adott, hogy a klub személyzete másik hotelt foglaljon, mint októberben. Akkor a Regent's Park-i szállodában, most pedig a Hotel Shoreditch-ben szállnak majd meg. Simeone biztos benne, hogy az Atlético Madrid most erősebb, mint a szezon elején volt.

Julian Álvarez bokasérülést szenvedett a múltheti elődöntős mérkőzésen, és csapata legutóbbi bajnokiján nem játszott a Valencia ellen. Álvarez a csapattal utazott Londonba, Simeone pedig megerősítette, kedd reggel születik döntés arról, bevethető lesz-e a sorsdöntő meccsen.

„Julian fontos szerepet kaphat ezen a meccsen, mert kiválóan ismeri az angol bajnokságot. Nagyon jól játszott az első mérkőzésen, és remélem, holnap is hozza majd azt, amire szükségünk van” – mondta Simeone.

Az Arsenal–Atlético Madrid Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágóját kedden 21 órától rendezik a londoni Emirates Stadionban.

 

