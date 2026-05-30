Az Arsenal legutóbb 2006-ban, 20 évvel ezelőtt játszott Bajnokok Ligája-döntőt, azt a meccset azonban elbukta a Barcelona ellen. Az észak-londoni klub most 140 éves fennállása során megpróbálja először elhódítani a trófeát.

Az Arsenal-szurkolók hihetetlen hangulatot csináltak

Bevették a Városligetet az Arsenal-drukkerek

Az Arsenal szurkolók elképesztő hangulatban készülnek az összecsapásra. A mérkőzés előtt a Városligetben gyűltek össze, innen indulnak majd együtt a Puskás Arénába. Az angol csapat szurkolói 17 ezer jegyet kaptak a BL-döntőre, ennél azonban sokkal többen érkeztek Budapestre. Akiknek nem maradt jegy, azok a Városligetből követik majd csapatuk sorsát.

Az Arsenal-szurkolók számára kijelölt szurkolói zónában elképesztő a hangulat. A világ minden tájáról érkezett fanatikusok folyamatosan énekelnek, táncolnak, a gyerekek pedig közös focizással mulatják az időt. A mérkőzésig még négy óra hátra van, de már most hatalmas a tömeg a Városligetben, az Arsenal-szurkolók pedig folyamatosan csak érkeznek.

A busz, ami egyenesen a Városligetbe hozza a szurkolókat

A szurkolói zóna előtt még egy buszmegálló is van, ami a repülőtérről közvetlenül ide hozzá az Arsenal drukkereit. A hangulat parádés a meccs előtt, és kijelenthető, hogy Budapest piros-fehérbe borult. Már csak az a kérdés, hogy így lesz-e a BL-döntő után is.