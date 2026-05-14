Hivatalos oldalán jelentette be az angol Premier League-ben szereplő Arsenal, hogy 81 éves korában meghalt Peter Simpson, a londoni csapat klublegendája. Az egykori középhátvéd több mint 478 tétmérkőzésen lépett pályára, 1971-ben pedig az angol bajnoki cím mellett az FA-kupát is a magasba emelhette.

Elhunyt az Arsenal legendája, Peter Simpson

Klublegendát gyászol az Arsenal

„Szomorúan értesültünk arról, hogy Peter Simpson 81 éves korában elhunyt. Meghatározó tagja volt a csapatunknak az 1970-1971-es szezonban, amikor két kupát is elhódítottunk. Peter 478 mérkőzésen lépett pályára nálunk, mindannyian a szeretteire gondolunk ebben a pillanatban ” − szól az Arsenal közleménye.

Simpson eredetileg pályamunkásnak jelentkezett a csapathoz, de aztán 1961-ben már játékosként is aláírt. Végül 478 mérkőzést játszott a londoniaknál, ez pedig minden idők tizedik legtöbb pályára lépése a londoniaknál. Hihetetlen, de a középhátvéd egyszer sem lépett pályára az angol válogatottban, csak az akkori szövetségi kapitány, Alf Ramsey meghívójáig jutott el.

Everyone at Arsenal is sad to learn that Peter Simpson has died, aged 81.



Peter was a major part of the 1970-71 Double-winning squad, making 478 appearances during his time at the club. All of us are thinking of his loved ones at this time.



Rest in peace, Peter ❤️ — Arsenal (@Arsenal) May 13, 2026

A The Sun szerint az Arsenal szurkolóit megrázta Simpson elvesztése, hiszen óriási tisztelet övezte a szurkolók körében, de nincs sok idő a gyászra, hiszen május végén a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben lép pályára a csapat. Piers Morgan, ismert újságíró is szomorúan értesült a hírről.

Az egyik első hősöm volt abban a csodálatos 1971-es csapatban. Nagyszerű játékos. Nyugodj békében, Peter.”