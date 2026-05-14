Hivatalos oldalán jelentette be az angol Premier League-ben szereplő Arsenal, hogy 81 éves korában meghalt Peter Simpson, a londoni csapat klublegendája. Az egykori középhátvéd több mint 478 tétmérkőzésen lépett pályára, 1971-ben pedig az angol bajnoki cím mellett az FA-kupát is a magasba emelhette.
Klublegendát gyászol az Arsenal
„Szomorúan értesültünk arról, hogy Peter Simpson 81 éves korában elhunyt. Meghatározó tagja volt a csapatunknak az 1970-1971-es szezonban, amikor két kupát is elhódítottunk. Peter 478 mérkőzésen lépett pályára nálunk, mindannyian a szeretteire gondolunk ebben a pillanatban ” − szól az Arsenal közleménye.
Simpson eredetileg pályamunkásnak jelentkezett a csapathoz, de aztán 1961-ben már játékosként is aláírt. Végül 478 mérkőzést játszott a londoniaknál, ez pedig minden idők tizedik legtöbb pályára lépése a londoniaknál. Hihetetlen, de a középhátvéd egyszer sem lépett pályára az angol válogatottban, csak az akkori szövetségi kapitány, Alf Ramsey meghívójáig jutott el.
A The Sun szerint az Arsenal szurkolóit megrázta Simpson elvesztése, hiszen óriási tisztelet övezte a szurkolók körében, de nincs sok idő a gyászra, hiszen május végén a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben lép pályára a csapat. Piers Morgan, ismert újságíró is szomorúan értesült a hírről.
Az egyik első hősöm volt abban a csodálatos 1971-es csapatban. Nagyszerű játékos. Nyugodj békében, Peter.”
