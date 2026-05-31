Elképesztő izgalmakat hozott a budapesti BL-döntő, amely végén a címvédő PSG örülhetett. Az 1-1-es rendes játékidő és a kétszer 15 perces hosszabbítás után tizenegyesekkel dőlt el a finálé, ugyanis az Arsenal két játékosa, Eberechi Eze és Gabriel Magalhaes is hibázott, így a párizsiak nyerték a Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét.

Az Arsenal 20 év után játszhatott ismét a legrangosabb európai kupasorozat döntőjében, ám története második BL-döntőjét is elveszítette. A lefújás után természetesen nemcsak a franciák ünneplése került a figyelem középpontjába, hanem több futballista reakciója is.

A városi rivális Tottenham brazil támadója, Richarlison láthatóan jól mulatott azon, hogy az Arsenal lemaradt fennállása első BL-trófeájáról, ugyanis egy nevető kisgyerekről készült videót osztott meg Instagram-sztorijában.

— ESPN UK (@ESPNUK) May 30, 2026

A Manchester City norvég sztárja, Erling Haaland szinte azonnal posztolt a közösségi oldalán, s noha visszafogottabban tette, a kárörvendést nem tudták nem észre venni a szurkolók. A csatár egy mosolygós fotót tett közzé magáról és a barátairól, amit sokan úgy értelmeztek, hogy Arsenal kudarcán nevet. A City támadójának és Gabrielnek – aki kihagyta az utolsó büntetőt – a közel múltban volt már több konfliktusa is a pályán, a bejegyzés ezért is váltott ki nagy visszhangot.

A Tottenham másik játékosa, Djed Spence sem hagyta ki az alkalmat, hogy odaszúrjon riválisnak. Az angol védő az Arsenal egy korábbi bejegyzését osztotta meg, amelyen látható, ahogy Bukayo Saka tökéletes védekezéssel lezárta a területet előtte. A londoniak februárban ezt a posztot „kicsukva” felirattal osztották meg, amire Spence most egy feloldott lakat hangulatjellel válaszolt – utalva arra, hogy az Ágyúsok egész szezonban mutatott remek védekezése nem volt elég a győzelemhez.

A Chelsea is élcelődött az Arsenal kudarcán, ugyanis a londoni Kékek egy olyan stadiontúrát reklámozó bejegyzést tettek közzé, amelyben a klub két Bajnokok Ligája-trófeája is szerepelt, a „London büszkesége” felirattal. A bejegyzés hatalmas visszhangot váltott ki, különösen, hogy a Chelsea jövőre egyetlen nemzetközi kupában sem lesz érdekelt. A klub később újabb üzenetben reagált, elismerte, hogy túl messzire ment a poénnal.