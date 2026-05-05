Az Atlético Madrid Diego Simeone vezetőedző döntése után még hotelt is cserélt Londonban. Az Arsenal csapatának szurkolói azonban mindent bevetettek, hogy a madridiak ne tudják kipihenni magukat.

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Botrányosan viselkedtek az Arsenal szurkolói?

Az Arsenal kedd este fogadja az Atlético Maridot az Emirates Stadionban, a tét pedig nem kisebb, mint a Bajnokok Ligája döntője. A szakértők Mikel Arteta csapatát tartják esélyesebbnek a továbbjutásra, az elődöntő első meccsén 1-1-es döntetlennel zártak a csapatok.

Úgy tűnik, az Arsenal szurkolói még jobban megpróbálták a csapatuk javára billenteni a mérleg nyelvét. Tűzijátékot lőttek az égbe a Courthouse Hotel előtt. Spanyol sajtóhírek szerint az esetet az Atlético jelentette az UEFA-nak.

🚨🎇 Arsenal fans set off fireworks next to the Atlético Madrid team hotel around 1:30 a.m. Players and staff were disturbed. 😴🧨 pic.twitter.com/F9GdidWmkY — Ultras Clips (@ultras_clips) May 5, 2026

A tűzijátéksorozat valamikor éjjel 1:30-kor kezdődött, és minden bizonnyal több madridi játékos álmát megzavarták a nagy robajjal járó robbanások. Az Arsenal szurkolói alighanem megpróbálnak majd az Emirates Stadionban is félelmetes légkört teremteni annak érdekében, hogy csapatuk 20 év után először bejusson a Bajnokok Ligája döntőjébe.

Angol sajtóhírek szerint arra készülnek, hogy a klub történetének legnagyobb tifóját mutassák be a keleti lelátón. Az Arsenal–Atlético Madrid összecsapást 21:00-tól rendezik.