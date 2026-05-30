Hét órával a budapesti Bajnokok Ligája döntője előtt a Várnegyedben tettek látogatást az Arsenal futballistái, akik néhány szerencsés szurkolóba is belefutottak.

Pénteken a Puskás Aréna gyepén edzett az Arsenal

Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

Váratlan helyen bukkantak fel az Arsenal sztárjai

A Sky Sports tudósítása szerint az Arsenal játékosai szombat délelőtt egy rövid városnézésen vettek részt Budapesten, ahol a Várnegyedet is megtekintették. A feltöltött videóban az Ágyúsok hátvédduója, Gabriel és William Saliba látható, de minden bizonnyal a helyszínre kilátogató szurkolók nem csak őket láthatták.

Ráadásul a legszerencsésebb drukkerek egy-két fotót is el tudtak készíteni a sztárokkal, míg mások az eredményt is megpróbálták megtippelni a Sky kamerái előtt.

Arsenal players taking in the sights of Budapest ahead of the Champions League final against PSG 👋 pic.twitter.com/xR1T99KCwX — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 30, 2026

A Bajnokok Ligája-döntőt szombat este hat órától rendezik a Puskás Arénában. A mérkőzés játékvezetője a német Daniel Siebert lesz. A találkozót az Origo élőben közvetíti a helyszínről.