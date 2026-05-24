A Crystal Palace jövő szerdán a Konferencia-liga döntőben találkozik majd a spanyol Rayo Vallecano együttesével, a tavalyi FA-kupa és az angol Szuperkupa-győzelem után fennállása harmadik komoly trófeáját nyerheti. Az Arsenal 22 év után nyerte meg a Premier League-et, jövő szombaton pedig a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben csap majd össze a címvédő Paris Saint-Germainnel.

Az Arsenal tinisztárja újabb elképesztő rekordot döntött a Premier League-ben

Az Arsenal Messije 16 évesen írt történelmet

Mivel mindkét csapat európai kupadöntőt játszik a jövő héten, Oliver Glasner, a Crystal Palace szezon végén távozó edzője, valamint Mikel Arteta, az Arsenal mestere is cserecsapatot küldött pályára a Selhurst Parkban. Az Arsenal kezdőjébe így bekerült a 16 éves Max Dowman, aki történelmet írt a kezdő sípszó pillanatában.

Az Arsenal támadója 16 évesen és 144 naposan a valaha volt legfiatalabb játékos lett, aki kezdőként lépett pályára egy Premier League-mérkőzésen. A korábbi rekordot Jose Baxter tartotta, aki még az Everton játékosaként 16 évesen és 198 naposan játszott először kezdőként 2008-ban.

Max Dowman egyébként több elképesztő rekordot is felállított az idei szezonban. 2026 novemberében 15 évesen és 308 naposan debütált a Bajnokok Ligájában, ezzel a legrangosabb európai kupasorozat történetének legfiatalabb játékosa lett.

2025 augusztusában, 15 évesen és 235 naposan mutatkozott be a Premier League-ben, amivel a liga legfiatalabb játékosává vált. Márciusban pedig, az Everton ellen, 16 évesen és 73 naposan megszerezte első gólját, ezzel a legfiatalabb gólszerző rekordját is megdöntötte.