Úgy érkeztünk meg az Arsenal-Fulham bajnokira, hogy az Ágyúsok a Manchester City-vel futnak versenyt a Premier League-címért, ezért a hazaiaknak minden meccset meg kellene ehhez nyerniük, méghozzá nagy gólkülönbséggel, hogy legyűrjék a riválist (ugyanis pontegyenlőség esetén a gólkülönbség dönt egymás ellen). A vendégek is harcban állnak, igaz, ők a nemzetközi kupaindulást jelentő 6-7. helyekért, előbbi Európa-liga főtáblát, utóbbi Konferencialiga rájátszást érne a következő idényben. A találkozót meggyőző fölénnyel kezdték az Ágyúsok, és ennek hamar meg is lett az eredménye. A 9. percben Saka fantasztikusan cselezte be magát a tizenhatoson belülre, középre lőtt passzát Gyökeres higgadtan passzolta be a kapuba közelről, ezzel 1-0 lett az Ágyúsoknak.

Az Arsenal hamar előnybe került a Fulham ellen

Az Arsenal mindent megtesz a végső győzelemért

Nem adta alább az Arsenal, a 27. perc elején Saka centikkel tévesztett kaput úgy, hogy senki sem tudott volna tisztázni, ha kicsit pontosabban céloz a londoniak játékosa, így maradt az 1-0. Óriási nyomást helyezett a hazai csapat ezekben a percekben a Fulham kapujára, a 29. percben Trossard beadására kiválóan érkezett Calafiori és fejelt a hálóba. Sokáig nem tartott aztán a stadionban az önfeledt öröm, a VAR megmutatta, hogy bizony a gólszerző lesről lépett vissza a felugrás előtt, maradt az 1-0. Bő tíz perccel később ismét egy Saka-Gyökeres koprodukció hozott gólt, előbbi szerezte meg a második Arsenal-találatot, utóbbi ezúttal a gólpasszt jegyezte. Aztán a 49. perc elején, a szünet előtt jött a ráadás, Trossard beívelését Gyökeres tökéletesen fejelte be, 3-0-val mentek el így pihenni a csapatok.

Arteta a második félidőben már azt is meg tudta tenni, hogy a mezőny legjobbjait, Sakát, Gyökerest és Ricet is lehozza a pályáról a megnyugtató, 3-0-ás előnyben. Mondjuk az is igaz, a 72. percben életerős lövéssel tudatta a Fulham, hogy azért a részükről még nem lefutott a mérkőzés, azonban Raya szépen védett. A 81. percben Calafiori fejjel volt ismét akcióban, ezúttal szó sem lehetett leshelyzetről, de a kapus kapufára mentett (szintén fejjel), így maradt a 3-0, ami a lefújásig már nem is változott.