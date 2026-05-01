A Premier League 33. fordulójában a Manchester City 2-1-re megnyerte az Arsenal elleni szuperrangadót, így Pep Guardiola csapata vesztett pontok tekintetében beérte a listavezető észak-londoni együttest.

Haaland és Gabriel rendre hatalmas párharcokat vívnak a City-Arsenal meccseken

A mérkőzés 82. percében történt az incidens, melynek a végén az Arsenal játékosát a brazil Gabriel Magalhaest ki kellett volna állítani.

Miért nem tiltják el az Arsenal sztárjátékosát?

A Premier League kulcsfontosságú játékvezetői döntéseket vizsgáló testülete hivatalosan is megállapította a brazil válogatott védőnek piros lapot kellett volna kapnia az után, hogy tett egy fejelőmozdulatot a norvég Erling Haaland felé.

Történt ugyanis, hogy a brazil védő hátulról szabálytalankodott a norvég támadóval szemben, aki ezt követően meglökte az észak-londoniak játékosát. A két játékos ezt követően egymásnak feszült, Gabriel a fejével előbb a fejét Haaland homlokához nyomta, majd tett egy kissé felelőtlen mozdulatot, ami sokak szerint akár fejelésnek is minősülhetett volna.

A mérkőzést vezető Anthony Taylor mindkét játékosnak sárga lapot adott az eset után, a VAR-szobában ülő John Brooks pedig úgy látta, nem érdemes közbeavatkozni.

A The Athletic azt írja, hogy Premier League kulcsfontosságú mérkőzéseseményeit vizsgáló (KMI) testülete végül 3:2 arányú többségi döntéssel úgy ítélte meg, hogy Gabriel cselekedete piros lapot ért volna erőszakos viselkedés miatt. Egy testületi tag azt is támogatta volna, hogy a VAR avatkozzon közbe egy egyértelmű és nyilvánvaló hiba miatt, azonban a többség ezzel nem értett egyet, és helyesnek ítélte Brooks döntését, hogy nem hívta ki Taylort a monitorhoz.

Azonban az Arsenal játékosát nem fogják eltiltani utólag, ugyanis a mérkőzés alatt az esetet észlelte Anthony Taylor játékvezető és intézkedett is, valamint a videobíró is vizsgálta az esetet, így utólag nem lehet szankcionálni a történtek miatt.

Érdekesség, hogy a történet sokkal nagyobb nyilvánosságot kapott a médiában, mint amekkora ügyet a két játékos csinált belőle.

Hacsak valaki nem támad meg komolyan, nem esek a földre. Viszont ha így teszek, valószínűleg villant volna a piros lap, de nem vagyok benne biztos. Ez van, én nem fogok csak úgy elesni, de ami engem illet, fogalmam sincs, miért mászott az arcomba”

– mondta a Sky Sportsnak a Manchester City támadója.