Az Arsenal legutóbb 22 évvel ezelőtt, 2004-ben végzett az élen a Premier League-ben. Arséne Wenger csapata akkor veretlenül nyerte meg a bajnokságot, az együttesére pedig ráragasztották a „The Invincibles”, vagyis a legyőzhetetlen becenevet.

Az Arsenal 22 év után végzett ismét az élen a Premier League-ben

Mikel Arteta, az Arsenal jelenlegi edzője annak a csapatnak még nem volt tagja, azonban a baszk szakember játékosként 2011 és 2016 között maga is futballozott az észak-londoni csapatban, nem mellesleg csapatkapitányként ő volt Arséne Wenger meghosszabbított keze a pályán.

​Miért történelmi az Arsenal Premier League-sikere?

Mikel Arteta az Arsenal bajnoki címével történelmet írt, ugyanis ő lett az első korábbi Premier League-játékos, aki edzőként megnyerte a bajnokságot.