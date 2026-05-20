Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Most jött: elérte Európát az ukrán háború – kitört a pánik, megrohamozták az óvóhelyeket

Fontos

Veszélyhelyzetet jelentett be a kormány – sorra kapják a felszólítást az emberek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kedden este a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Manchester Cityvel, ezzel az utolsó játéknap előtt eldőlt, hogy Pep Guardiola csapata már nem érheti be a listavezető Arsenalt, amely így 22 év után nyerte meg ismét a Premier League-et. Az Arsenal története során 14. alkalommal nyerte meg a bajnokságot, Mikel Arteta pedig edzőként ért el történelmi sikert a Premier League-ben. Ennek kapcsán állítottunk össze egy kvízt, melyből olvasóink tesztelhetik, mennyire ismerik az Ágyúsok történelmét.

Az Arsenal legutóbb 22 évvel ezelőtt, 2004-ben végzett az élen a Premier League-ben. Arséne Wenger csapata akkor veretlenül nyerte meg a bajnokságot, az együttesére pedig ráragasztották a „The Invincibles”, vagyis a legyőzhetetlen becenevet. 

Arsenal fans celebrate their team winning the English Premier League, outside the Emirates Stadium in London on May 19, 2026. Arsenal celebrated their first Premier League title for 22 years late on May 19 after Manchester City were held to a 1-1 draw by Bournemouth, sparking wild scenes of joy around the Emirates Stadium. (Photo by Brook Mitchell / AFP)
Az Arsenal 22 év után végzett ismét az élen a Premier League-ben
Fotó: Brook Mitchell/AFP

Mikel Arteta, az Arsenal jelenlegi edzője annak a csapatnak még nem volt tagja, azonban a baszk szakember játékosként 2011 és 2016 között maga is futballozott az észak-londoni csapatban, nem mellesleg csapatkapitányként ő volt Arséne Wenger meghosszabbított keze a pályán. 

​Miért történelmi az Arsenal Premier League-sikere?

Mikel Arteta az Arsenal bajnoki címével történelmet írt, ugyanis ő lett az első korábbi Premier League-játékos, aki edzőként megnyerte a bajnokságot. 

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 10
Hány vereséggel nyerte meg az Arsenal a Premier League-et 2003–2004-ben?

Az Ágyúsok tehát 22 év után ismét megnyerték a világ legerősebb bajnokságát, ezért az olvasóinknak összeállítottunk egy kvízt, mellyel tesztelhetik, mennyire ismerik a csapat történelmét. 

  • kapcsolódó cikkek:
Megfosztják az Arsenal sztárját a bajnoki aranyéremtől
Guardiola tanítványa Mourinho szellemiségével írt történelmet a Premier League-ben
Élő adásban égett be az Arsenal sztárja: mindene kilátszott a PL-meccsen – videó
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!