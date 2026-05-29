Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Új információk láttak napvilágot a romániai dróntámadás kapcsán – brutális

Sport

Megvan a Fradi új edzője, mindenki sokkot kapott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az Arsenal ecuadori védője, Piero Hincapié először szólalt meg arról a kínos jelenetről, amikor élő adásban kivillant a feneke.

A BL-döntős londoni csapat játékosa még május közepén, a Burnley elleni Premier League-meccsen került kellemetlen helyzetbe. Piero Hincapié egy párharc során elesett az oldalvonal mellett, miközben Axel Tuanzebe véletlenül rálépett a nadrágjára, így az Arsenal focistájának hátsója teljes egészében kilátszott az Emirates Stadion közönsége előtt – és természetesen a televíziós kamerák sem mulasztották el a pillanatot, sőt lassításban is visszajátszották a közvetítés alatt. 

Piero Hincapie (5) az idei szezonban az Arsenal alapemberévé vált
Piero Hincapie (5) az idei szezonban az Arsenal alapemberévé vált
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Nők tömege írt az Arsenal játékosának a kínos villantás után 

A bajnok Arsenal védője most a a CBS Sportsnak beszélt arról, hogyan élte meg a vicces esetet.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

„Nagyon kínos pillanat volt, őszintén szólva. A csapattársaim azóta is ezzel viccelődnek, de próbáltam utólag inkább nevetni rajta, mert ez már örökre így marad” – mondta Hincapié arról, hogy az egész világ láthatta a pucér fenekét.

Az ecuadori válogatott védő azt is elárulta, hogy a történtek után rengeteg üzenetet kapott a közösségi médiában, különösen a női rajongóitól.

Nagyon sokan írtak, rengeteg nő is

mondta nevetve az Arsenal játékosa.

A kínos jelenet ellenére az Arsenal 1-0-ra megnyerte a Burnley elleni mérkőzést, az utolsó fordulóban a Crystal Palace ellen pedig 22 év után megnyerte a Premier League-et. Hincapié ebben a szezonban alapembernek számított, minden sorozatot figyelembe véve 38 mérkőzésen lépett pályára a londoni együttesben, amely szombaton a címvédő PSG-vel csap össze a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.

  • Kapcsolódó cikkek:
A Bajnokok Ligája-győztes angol világsztárt lenyűgözte Budapest
Figyelem! Rendkívüli dolgot jelentettek be a BL-döntő miatt!
Ez döntheti el a BL-döntőt? Sokkoló adat jött ki a PSG és az Arsenal budapesti csatájáról
Döbbenetes árak a Hősök terén: ennyiért viheti haza a BL-trófeát
Bajnokok Ligája: Szoboszlai és Kerkez is feltűnt a Hősök terén, tombol a BL-láz
Párizsban lesz a budapesti BL-döntő? Hihetetlen hírt közöltek a franciák!
Szoboszlai Dominik elmondta, melyik csapat nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt
Az angol kihívó megérkezett a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre – képek
A PSG edzője a budapesti BL-döntőben csatlakozhat Guardiola és Zidane mellé
Óriási futballfesztivállá alakul Budapest a Bajnokok Ligája döntője alatt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!