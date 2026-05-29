A BL-döntős londoni csapat játékosa még május közepén, a Burnley elleni Premier League-meccsen került kellemetlen helyzetbe. Piero Hincapié egy párharc során elesett az oldalvonal mellett, miközben Axel Tuanzebe véletlenül rálépett a nadrágjára, így az Arsenal focistájának hátsója teljes egészében kilátszott az Emirates Stadion közönsége előtt – és természetesen a televíziós kamerák sem mulasztották el a pillanatot, sőt lassításban is visszajátszották a közvetítés alatt.
Nők tömege írt az Arsenal játékosának a kínos villantás után
A bajnok Arsenal védője most a a CBS Sportsnak beszélt arról, hogyan élte meg a vicces esetet.
„Nagyon kínos pillanat volt, őszintén szólva. A csapattársaim azóta is ezzel viccelődnek, de próbáltam utólag inkább nevetni rajta, mert ez már örökre így marad” – mondta Hincapié arról, hogy az egész világ láthatta a pucér fenekét.
Az ecuadori válogatott védő azt is elárulta, hogy a történtek után rengeteg üzenetet kapott a közösségi médiában, különösen a női rajongóitól.
Nagyon sokan írtak, rengeteg nő is
– mondta nevetve az Arsenal játékosa.
A kínos jelenet ellenére az Arsenal 1-0-ra megnyerte a Burnley elleni mérkőzést, az utolsó fordulóban a Crystal Palace ellen pedig 22 év után megnyerte a Premier League-et. Hincapié ebben a szezonban alapembernek számított, minden sorozatot figyelembe véve 38 mérkőzésen lépett pályára a londoni együttesben, amely szombaton a címvédő PSG-vel csap össze a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében.
