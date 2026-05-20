A legnagyobb kérdőjel jelenleg Kepa Arrizabalaga körül van, a spanyol kapus könnyen lemaradhat a hivatalos bajnoki medálról. A Premier League szabályzata egyértelműen kimondja, hogy azok a játékosok kapnak automatikusan bajnoki érmet, akik legalább öt PL-mérkőzésen pályára léptek az adott idényben. A Chelsea-ben és a Real Madridban is megfordult, kétszeres BL-győztes Kepa azonban a szezon során egyszer sem szerepelt az Arsenal színeiben a bajnokságban, így nem felel meg ennek a kritériumnak.

Az Arsenal második számú kapusa, Kepa pórul járhat

Hogyan juthat aranyéremhez az Arsenal sztárja?

A 13-szoros spanyol válogatott kapus több kupamérkőzésen is lehetőséget kapott – szerepelt az FA-kupában, a Ligakupában és a Bajnokok Ligájában is –, ám ezek a találkozók nem számítanak bele a Premier League-érem kiosztásának feltételeibe. Mikel Arteta egyértelműen David Rayát választotta első számú kapusnak, így Kepa végig epizódszereplő maradt a szezonban.

Az Arsenal összesen negyven érmet kap a Premier League-től, amelyeket részben saját döntése alapján oszthat szét, de az ötmeccses szabály alól csak külön engedéllyel lehet kivételt tenni.

Ez azt jelenti, hogy Kepa csak akkor juthatna medálhoz, ha a klub külön kérelmet nyújtana be, és azt a liga vezetése jóváhagyná. Az biztos, hogy a 31 éves futballista már nem tud összehozni öt bajnoki szereplést, hiszen már csak egyetlen forduló maradt hátra az angol élvonal 2025/2026-os évadából.

Két Arsenal-játékos maradhat le az aranyéremről

Miközben az Arsenal játékosai a klub első bajnoki címét ünneplik 2004 óta, Kepa helyzete jól mutatja, hogy a háttérben milyen szigorú szabályok működnek az angol élvonalban. Hiába volt a spanyol kapus a keret tagja egy történelmi idény során, a hivatalos aranyérem megszerzéséhez a pályán is bizonyítania kellett volna.

Kepa mellett az Arsenal harmadik számú kapusa, Tommy Setford is minden bizonnyal lemarad az éremosztásról,

a 20 éves játékosnak sincs bajnoki szereplése, csupán az FA-kupában lépett pályára egy alkalommal.

Az Arsenal játékosai a szezon utolsó bajnokija után kapják meg a Premier League-aranyérmeket és emelhetik magasba a trófeát. A jelenlegi menetrend szerint ez a Crystal Palace elleni mérkőzés után történik majd vasárnap, a Selhurst Parkban.