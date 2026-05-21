A klub 22 éves nyeretlen szériája szakadt meg azzal, hogy Mikel Arteta Premier League-győzelemre vezette a csapatot. Az Arsenal most jócskán megjutalmazhatja sikeredzőjét, valamint egy fiatal, gólerős csatár szerződtetésé fontolgatja.

Formálódik az Arsenal újabb bajnokcsapata?

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Formálódik az Arsenal újabb bajnokcsapata?

Az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta már 2019 decembere óta vezeti a csapatot. A klub korábbi játékosaként már ismerte a szurkolók igényeit, amikor átvette az irányítást - azóta pedig szinte legyőzhetetlen csapatot formált. Ennek tetőpontja a május végén megszerzett bajnoki cím, de a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben a Paris Saint-Germain ellen még egy újabb trófeát is bezsebelhet. Az Arsenal még soha nem tudta megnyerni a Bajnokok Ligáját, amennyiben sikerül, a klub 140 éves történelmének legcsodálatosabb szezonját zárná.

Arteta jelenlegi szerződése jövő nyáron jár le, a szeződéshosszabbításról szóló tárgyalásokat azonban a szezon befejezéséig felfüggesztették. Angol sajtóhírek szerint, úgy tudni, a londoniak mindig biztosak voltak abban, hogy meg szeretnék tartani a spanyol szakembert.

A hírek szerint új szerződése körülbelül szezononként 10 millió font lehet, és tartalmaz egy Bajnokok Ligája bónuszt is. Amennyiben a csapat eléri a BL-helyek valamelyikét, plusz 5 millió font ütheti Arteta markát. Ezzel olyan jelentős fizetésemelést kínálnak neki, amely felveszi a versenyt a világ legjobban fizetett edzőivel.

A 44 éves Arteta a második legfiatalabb edző lett, aki megnyerte a bajnokságot José Mourinho után, aki 2004-ben a Chelsea-vel tudta megnyerni a Premier League küzdelmeit.

Tóth Alex csapattársa a nagy nyári kiszemelt?

A jelek szerint az Arsenal a Bournemouth fiatal csatárát, Eli Junior Kroupit nézte ki magának. A 19 éves csatár szerezte a legtöbb gólt tinédzserként a PL-ben debütáló szezonjában, a Manchester City elleni keddi összecsapáson már a 13. gólját. Kroupi ezzel a góllal tulajdonképpen bajnoki címhez segítette az Arsenalt, mivel a Bournemouth 1—1-es döntetlent játszott a Cityvel.

Abban biztosak lehetünk, hogy a nemzetközi kupaindulásra hajtó Bournemouth alaposan megkéri majd Kroupi árát. Sajtóhírek szerint Tóth Alex csapata 80 millió fontot kér majd a francia utánpótlás-válogatott játékosért, aki első Premier League szezonjában már 1610 percet töltött a pályán.