A Premier League egyik legjobb védője könnyek között ünnepelt. Az Arsenal 22 év után nyert újra angol bajnokságot, a londoni csapat kulcsemberénél, Gabriel Magalhaesnél pedig eltört a mécses.

A brazil válogatott védő az Arsenal remek idényének egyik legfontosabb embere volt. Gabriel Magalhaes és a francia William Saliba párosa gyakorlatilag áthatolhatatlan falat húzott az ellenfelek elé, a londoni csapaté volt a Premier League legjobb védelme. Gabriel 17 olyan bajnokin szerepelt, amelyet az Arsenal kapott gól nélkül zárt, a kiváló hátvéd a Bajnokok Ligájában is kulcsszerepet játszott a budapesti döntőig való menetelésben.

Arsenal's Brazilian defender #06 Gabriel Magalhaes (R) and Arsenal's French defender #02 William Saliba (L) celebrate their win after the English Premier League football match between Arsenal and Burnley at the Emirates Stadium in London on May 18, 2026.
Az Arsenal védője, Gabriel csodás idényt fut
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az Arsenal védője nem tudta visszatartani a könnyeit

A bajnoki cím sorsa végül nem az Arsenal saját mérkőzésén dőlt el. A Manchester City csak döntetlent játszott a Bournemouth ellen, ezzel matematikailag is eldőlt, hogy egy fordulóval a vége előtt az észak-londoniakat már nem előzheti meg Pep Guardiola együttese. A játékosok együtt nézték a találkozót, majd a lefújás után kitört az ünneplés.

A legmeghatóbb jelenetet Gabriel szolgáltatta, a brazil focista könnyek között, videóhívásban ünnepelt csinos feleségével,

Gabrielle-lel – az erről készült posztok azonnal körbejárták a közösségi oldalakat.

Az Arsenal még a BL-ben is a csúcsra érhet

Mikel Arteta vezetőedző számára ez a siker különösen édes lehet, hiszen az Arsenal az elmúlt három szezonban rendre lemaradt a végső győzelemről. A spanyol szakember azonban kitartott az elképzelései mellett, és fokozatosan olyan csapatot épített, amely mentálisan és taktikailag is készen állt a bajnoki címre.

A közösségi médiát azonnal elárasztották a boldog reakciók, a drukkerek alaposan megünnepelték a PL-győzelmet. 

Arsenal-szurkolók ezrei írták le, hogy 22 éven át vártak erre a pillanatra, 

sokan pedig arról beszéltek, hogy a korábbi csalódások után már szinte el sem hitték, hogy egyszer újra bajnok lesz a klub.

Az Arsenal ráadásul történelmi duplázás előtt áll, hiszen Arteta együttese a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére is készül. Ha a PSG elleni finálét is megnyeri a csapat, akkor minden idők egyik legemlékezetesebb szezonját zárja majd.

