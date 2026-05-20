A brazil válogatott védő az Arsenal remek idényének egyik legfontosabb embere volt. Gabriel Magalhaes és a francia William Saliba párosa gyakorlatilag áthatolhatatlan falat húzott az ellenfelek elé, a londoni csapaté volt a Premier League legjobb védelme. Gabriel 17 olyan bajnokin szerepelt, amelyet az Arsenal kapott gól nélkül zárt, a kiváló hátvéd a Bajnokok Ligájában is kulcsszerepet játszott a budapesti döntőig való menetelésben.

Az Arsenal védője, Gabriel csodás idényt fut

Az Arsenal védője nem tudta visszatartani a könnyeit

A bajnoki cím sorsa végül nem az Arsenal saját mérkőzésén dőlt el. A Manchester City csak döntetlent játszott a Bournemouth ellen, ezzel matematikailag is eldőlt, hogy egy fordulóval a vége előtt az észak-londoniakat már nem előzheti meg Pep Guardiola együttese. A játékosok együtt nézték a találkozót, majd a lefújás után kitört az ünneplés.

A legmeghatóbb jelenetet Gabriel szolgáltatta, a brazil focista könnyek között, videóhívásban ünnepelt csinos feleségével,

Gabrielle-lel – az erről készült posztok azonnal körbejárták a közösségi oldalakat.

Gabriel Magalhães in tears on a videocall with his wife after Arsenal finally ended the 22 year wait for a Premier League title ❤️🏆 pic.twitter.com/cVmdfd6M97 — CentreGoals. (@centregoals) May 19, 2026

Az Arsenal még a BL-ben is a csúcsra érhet

Mikel Arteta vezetőedző számára ez a siker különösen édes lehet, hiszen az Arsenal az elmúlt három szezonban rendre lemaradt a végső győzelemről. A spanyol szakember azonban kitartott az elképzelései mellett, és fokozatosan olyan csapatot épített, amely mentálisan és taktikailag is készen állt a bajnoki címre.

A közösségi médiát azonnal elárasztották a boldog reakciók, a drukkerek alaposan megünnepelték a PL-győzelmet.

Arsenal-szurkolók ezrei írták le, hogy 22 éven át vártak erre a pillanatra,

sokan pedig arról beszéltek, hogy a korábbi csalódások után már szinte el sem hitték, hogy egyszer újra bajnok lesz a klub.

SCENES AS ARSENAL PLAYERS CELEBRATE WINNING THE PREMIER LEAGUE! 👏🔥🏆❤️🤍



The first time since 2004! 😳🤯 pic.twitter.com/WO8e1nWq90 — FootballingGods • Football • Fútbol • Soccer (@footballinggod5) May 19, 2026

Az Arsenal ráadásul történelmi duplázás előtt áll, hiszen Arteta együttese a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére is készül. Ha a PSG elleni finálét is megnyeri a csapat, akkor minden idők egyik legemlékezetesebb szezonját zárja majd.