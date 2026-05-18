A londoniak mai győzelme után minden szem a Manchester City keddi bajnokijára szegeződik. A képlet egyszerű, de a tét óriási: ha Tóth Alex csapata, a Bournemouth képes lesz bravúrt bemutatni és pontot rabolni Guardiola csapatától, az Arsenal ünnepelhet. Mikel Arteta csapata az utolsó forduló előtt bebiztosíthatja bajnoki címét a Premier League-ben.

Ha Tóth Alexék pontot szereznek a Manchester City ellen, bajnok az Arsenal

A listavezető Arsenal 1-0-ra legyőzte a már kiesett Burnley-t hétfőn este az angol labdarúgó-bajnokság 37. fordulójában, ezzel öt pontra növelte az előnyét a tabella élén és nagy lépést tett a bajnoki cím megnyerése felé.

Az észak-londoni Ágyúsok Kai Havertz 37. percben szerzett fejesgóljával nyerték meg a mérkőzést, s végső diadaluk akár már kedden biztossá válhat, ehhez azonban legfőbb riválisuknak, a Manchester City-nek pontokat kell veszítenie a magyar válogatott Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth vendégeként.

Az Arsenal május 30-án a budapesti Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt játszik majd a címvédő Paris Saint-Germainnel.

Premier League, 37. forduló:

Arsenal-Burnley 1-0 (1-0)