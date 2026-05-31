Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
A budapesti BL-döntő a játék élvezeti faktorát tekintve nem hozott felejthetetlen élményt, drámában azonban nem volt hiány. Az angol bajnok Arsenal korán megszerezte a vezetést Kai Havertz parádés góljával, de a címvédő PSG a 65. percben egyenlíteni tudott az aranylabdás Ousmane Dembélé 11-esével. Ezt követően nem született több gól, így jöhetett az eseménytelen hosszabbítás, majd a drámai tizenegyespárbaj, amit végül a francia csapat nyert, így a Real Madrid után a Paris Saint-Germain lett a Bajnokok Ligája-történetének második csapata, melynek sikerült a címvédés. A találkozó után Mikel Arteta, az Arsenal edzője kijelentette, hogy a PSG a világ legjobb csapata, azonban úgy érzi, együttese balszerencsés volt, ráadásul egy jogos tizenegyest sem kapott meg a hosszabbításban.

A budapesti Bajnokok Ligája-döntőben úgy tűnt, beválhat Mikel Arteta taktikája, hiszen az angol bajnok Arsenal már a mérkőzés elején megszerezte a vezetést a német válogatott Kai Havertz góljával.

Az Arsenal Kai Havertz szenzációs góljával szerzett vezetést a meccs a BL-döntő elején
Fotó: Giuseppe Maffia/NurPhoto via AFP

Ezt követően az Arsenal visszahúzódott, és átadta a labdát a Paris Saint-Germainnek, amely a második félidő közepére felőrölte az angol csapatot. A 65. percben aztán az aranylabdás Ousmane Dembélé 11-esével egyenlített a címvédő, és akár meg is fordíthatta volna a meccset a rendes játékidőben.

​Az Arsenal nem kapott meg egy büntetőt?

A PSG nem tudta megszerezni a második gólját, és a hosszabbításban sem találta be, azonban a tizenegyespárbajban diadalmaskodni tudott, így megvédte a címét a Bajnokok Ligájában – amire korábban csak a Real Madrid volt képes.

BL, Bajnokok Ligája, BajnokokLigájaBudapest, döntő, PSG - Arsenal, PSGArsenal, szurkoló, hangulat, Budapest, 2026.05.30.
Galéria: Képeken a PSG - Arsenal BL-döntő
Arsenal-szurkolók Budapesten 2026. május 30-án, a Paris Saint-Germain (PSG) és az Arsenal között a magyar fővárosban megrendezésre kerülő UEFA Bajnokok Ligája döntő előtt

Az Arsenal rendkívül bátran kezdte a meccset, de a vezetés megszerzése után lemondott a labdáról. A találkozón az észak-londoni csapatnál mindössze 24,7%-ban volt a labda. Az Opta adatai szerint soha egyetlen csapat sem birtokolta ilyen keveset a labdát egy BL-döntőben, nem mellesleg Mikel Arteta együttese soha nem játszott még olyan meccset, amelyen ilyen keveset lett volna nála a labda. 

Fájdalom, ezzel a szóval tudnám jellemezni a mai estét. Nagyon közel voltunk hozzá. Pár lövésre voltunk a győzelemtől. A hosszabbításban nem volt szerencsének, hiszen nem kaptunk meg egy jogos büntetőt, utána pedig nem volt szerencsénk a tizenegyespárbajban” 

– mondta a mérkőzés után sajtótájékoztatón Mikel Arteta, aki az elveszített BL-döntő ellenére rendkívül büszke játékosaira.

Mikel Arteta head coach of Arsenal looks on during the UEFA Champions League Final 2026 match between Paris Saint-Germain and Arsenal FC at Puskas Arena on May 30, 2026 in Budapest, Hungary. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Mikel Arteta csapata közel került a BL-trófeához
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

„Nem gondoltam volna, hogy ilyen hosszú idő után eljutunk ide, de az utóbbi idők fejlődése reményre ad okot. Veretlenek maradtunk a szezonban, de valakinek nyernie kellett. Ha egymilliószor köszönhetném meg a játékosoknak, az sem lenne elég. És nem csak azért mert megnyertük a Premier League-et, hanem azért, ahogyan eljutottunk ide” – folytatta a baszk szakember, aki elárulta azt is, miért a brazil Gabriel Magalhães lőtte az Arsenal utolsó 11-esét

Valakinek lennie kellett az ötödik rúgónak. Általában Martin Ødegaard, Kai Havertz és Bukayo Saka szokott lőni, de mivel már egyikük sem volt a pályán, mást kellett odaállítani. Eberechi Eze az edzéseken folyamatosan rúgja a tizenegyeseket és sosem hibázik, de most mégis megtörtént. Gabriel korábban szintén nem hibázott, de sajnos most nem voltunk elég precízek, ez pedig döntőnek bizonyult” 

– mondta az Arsenal edzője, aki sportszerűen gratulált a Paris Saint-Germain győzelméhez.

Paris Saint-Germain's Spanish head coach Luis Enrique (L) and Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta greet each other before the start of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal FC at the Puskas Arena in Budapest on May 30, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Mikel Arteta a PSG teljesítményét is méltatta a BL-döntő után
Fotó: Franck Fife/AFP

„Fel kell dolgoznunk a fájdalmat, ebből lehet majd építkezni. Gratulálok a PSG-nek, a legjobb csapat a világon. Amire képesek a labdával, még soha nem láttam mástól. Keveset volt nálunk a labda, de nem volt más esélyünk” – magyarázta a taktikát Arteta, akit ez után újra a Noni Madueke ellen a hosszabbításban elkövetett szabálytalanságról kérdeztek.

Ha megnézem a többi büntetőt, amit befújtak idén a sorozatban, akkor simán lehetett volna azért is tizenegyest adni. De túl sok a ha, ez a sportban nem játszik. Javulnunk kell és meg kell találnunk a módját, hogy legközelebb nyerjünk” 

– mondta a 44 éves szakember, aki a sajtótájékoztató végén megerősítette, hogy az Arsenal csapatában nem volt mindenki egészséges, de bízik benne, hogy legközelebb egy jobb és fittebb csapatot tud majd pályára küldeni.

„Szeretném, hogy örüljenek a szurkolók. Mutassák ki a boldogságukat a csapat sikere miatt, hiszen huszonkét év után újra bajnokok lettünk. El sem tudom képzelni, mi lett volna, ha megnyerjük a Bajnokok Ligáját, de így sincs okunk búslakodni” – mondta Mikel Arteta, aki végezetül hozzátette, hogy pár napot a családjával tölt majd, utána pedig fontos döntéseket kell hozni a klubnál, ugyanis az Arsenal szeretne szintet lépni a jövőben.

Az Arsenal így továbbra is az a csapat maradt, amely a legtöbb mérkőzést játszotta a Bajnokok Ligája történetében (226), anélkül, hogy valaha is sikerült volna elhódítania a trófeát.

