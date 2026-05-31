A budapesti Bajnokok Ligája-döntőben úgy tűnt, beválhat Mikel Arteta taktikája, hiszen az angol bajnok Arsenal már a mérkőzés elején megszerezte a vezetést a német válogatott Kai Havertz góljával.

Ezt követően az Arsenal visszahúzódott, és átadta a labdát a Paris Saint-Germainnek, amely a második félidő közepére felőrölte az angol csapatot. A 65. percben aztán az aranylabdás Ousmane Dembélé 11-esével egyenlített a címvédő, és akár meg is fordíthatta volna a meccset a rendes játékidőben.

​Az Arsenal nem kapott meg egy büntetőt?

A PSG nem tudta megszerezni a második gólját, és a hosszabbításban sem találta be, azonban a tizenegyespárbajban diadalmaskodni tudott, így megvédte a címét a Bajnokok Ligájában – amire korábban csak a Real Madrid volt képes.