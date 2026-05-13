Az Arsenal 28 éves jobbhátvédje vasárnap, a West Ham United ellen 1-0-ra megnyert angol bajnokin sérült meg, emiatt a 28. percben le is kellett cserélnie Mikel Arteta vezetőedzőnek.

Ben White az idei szezonban már nem léphet pályára az Arsenalban

„Orvosi csapatunk teljes mértékben arra összpontosít, hogy támogassa Ben White célját és a futballista felépüljön a szezon előtti felkészülés kezdetére” – olvasható az észak-londoni klub keddi közleményében, amelyből kiderül, hogy a hátvéd belső oldalszalagja sérült meg, s ez alapján az is erősen kérdéses, hogy ott lehet-e az angol válogatottal a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

Az Arsenal számára különösen nagy érvágás White kiesése, mert a gárda másik jobb oldali védője, a holland Jurrien Timber sem bevethető, így a West Ham United elleni meccsen a középső középpályás Declan Rice lépett vissza a védelem jobb oldalára.

Az Arsenalnak még három rendkívül fontos mérkőzése van hátra a szezonból: az angol bajnokságban ötpontos előnnyel listavezető a hátralévő két forduló előtt, de az üldöző Manchester City eggyel kevesebb meccset játszott, az idény zárását pedig május 30-án a Puskás Arénában játssza a címvédő Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-döntőn.

White számára a válogatott szempontjából is a legrosszabbkor jött a sérülés. Az Arsenal védője a 2022-es katari világbajnokságon a csoportmeccsek után távozott a kerettől, személyes okokra hivatkozva. Akkor az angol lapok arról írtak, hogy Gareth Southgate szövetségi kapitány segítőjével, Steve Hollanddal veszett össze, és amúgy sem érezte jól magát, mert nem sikerült tökéletesen beilleszkednie a csapattársak közé.

Ben White több mint három év után tért vissza az angol válogatottba

A 2025 januárjában Thomas Tuchel a kinevezése után elárulta, hogy mindenki tiszta lappal indul nála, még Ben White is, akit végül idén márciusában vissza is hívott a keretbe. White ezt követően pályára lépett az Uruguay és a Japán elleni felkészülési meccseken is, előbbin ráadásul gólt is lőtt a Wembley Stadionban.