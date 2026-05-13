Borzalmas hírt kaptak az Arsenal-szurkolók. Ben White, az Arsenal jobbhátvédje súlyos térdsérülést szenvedett, így biztosan nem léphet pályára a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben.

Az Arsenal 28 éves jobbhátvédje vasárnap, a West Ham United ellen 1-0-ra megnyert angol bajnokin sérült meg, emiatt a 28. percben le is kellett cserélnie Mikel Arteta vezetőedzőnek.

Ben White az idei szezonban már nem léphet pályára az Arsenalban
Fotó: Adrian Dennis/AFP

„Orvosi csapatunk teljes mértékben arra összpontosít, hogy támogassa Ben White célját és a futballista felépüljön a szezon előtti felkészülés kezdetére” – olvasható az észak-londoni klub keddi közleményében, amelyből kiderül, hogy a hátvéd belső oldalszalagja sérült meg, s ez alapján az is erősen kérdéses, hogy ott lehet-e az angol válogatottal a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

Ki pótolhatja az Arsenal sztárjátékosát a BL-döntőben?

Az Arsenal számára különösen nagy érvágás White kiesése, mert a gárda másik jobb oldali védője, a holland Jurrien Timber sem bevethető, így a West Ham United elleni meccsen a középső középpályás Declan Rice lépett vissza a védelem jobb oldalára. 

Az Arsenalnak még három rendkívül fontos mérkőzése van hátra a szezonból: az angol bajnokságban ötpontos előnnyel listavezető a hátralévő két forduló előtt, de az üldöző Manchester City eggyel kevesebb meccset játszott, az idény zárását pedig május 30-án a Puskás Arénában játssza a címvédő Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-döntőn.

White számára a válogatott szempontjából is a legrosszabbkor jött a sérülés. Az Arsenal védője a 2022-es katari világbajnokságon a csoportmeccsek után távozott a kerettől, személyes okokra hivatkozva. Akkor az angol lapok arról írtak, hogy Gareth Southgate szövetségi kapitány segítőjével, Steve Hollanddal veszett össze, és amúgy sem érezte jól magát, mert nem sikerült tökéletesen beilleszkednie a csapattársak közé. 

Ben White több mint három év után tért vissza az angol válogatottba
Fotó: Action Foto Sport/NurPhoto via AFP

A 2025 januárjában Thomas Tuchel a kinevezése után elárulta, hogy mindenki tiszta lappal indul nála, még Ben White is, akit végül idén márciusában vissza is hívott a keretbe. White ezt követően pályára lépett az Uruguay és a Japán elleni felkészülési meccseken is, előbbin ráadásul gólt is lőtt a Wembley Stadionban. 

