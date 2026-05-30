Szombat délelőtt az Arsenal-szurkolók már elkezdtek gyülekezni a Városligetben. Az Bajnokok Ligája-döntő előtt az észak-londoni csapat szurkolói elképesztő hangulatot csináltak, táncoltak, énekeltek, és voltak, akik futballozással ütötték el az időt.

Az Arsenal kabalája, Gunnersaurus is a szurkolókkal vonult

Mindemellett egy lemezlovas gondoskodott a remek zenéről, az Arsenal-szurkolók összes kedvenc dala felcsendült, így lehetett rá kórusban énekelni.

Az Arsenal-szurkolók fantasztikus látványt nyújtottak

Három óra magasságában már lépni sem lehetett az Arsenal szurkolói zónájában, ekkor azonban megindult a hatalmas tömeg a Puskás Aréna felé. Az angol csapat szurkolói végigénekelték az Stefánia úton megtett vonulást, mellette pedig néhány piros füstgyertyát is begyújtottak.

Út közben rengeteg magyar fotózott, minden bizonnyal szokatlan látvány volt nekik, hogy most egy angol sztárcsapat több ezer szurkolója árasztotta el a fővárost.